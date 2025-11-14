Canarias, líder en diabetes infantil y sin enfermeras escolares: «Pasé un año en la puerta del cole por mi hijo»

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Canarias presenta la mayor tasa de diabetes infantil del país, con entre 30 y 35 casos por cada 100.000 menores de 14 años, y una de las más altas de Europa. Por este motivo, este viernes, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, las asociaciones de pacientes del archipiélago salen a la calle para sensibilizar a la población, realizar cribados y reclamar al Gobierno de Canarias la implantación de una enfermería escolar en todos los centros desde el inicio del curso.

«Lo ideal es contar con una enfermera escolar en el centro y las auxiliares que hagan falta, coordinadas con ella», explica Esther Pérez, madre de un niño de 7 años. Cuando su hijo empezó en educación infantil, echó en falta ese apoyo. «Estuve todo el curso en la puerta del colegio. Pinchaba al niño en el patio», relata Pérez, sobre una etapa que vivió acompañada de su otra hija, entonces un bebé. «Creo que mi hija tomó más biberones en la puerta del colegio que en casa», recuerda.

Tras batallar junto a la dirección, la escuela dispone ahora de una auxiliar de enfermería que, con dificultad, atiende tanto al alumnado con diabetes como a otros con distintas necesidades.

Control complicado en la escuela

Aun así, Pérez permanece pendiente del móvil para controlar los niveles de glucosa de su hijo a través de una aplicación. «Si se le cae el catéter o el sensor deja de funcionar, la auxiliar no puede arreglarlo, así que tengo que ir yo», comenta. Además, no puede comunicarse directamente con la profesional para avisarle de una hipoglucemia o hiperglucemia. «No poder hablar con ella lo complica todo. Tampoco puede instalar la aplicación que controla el sensor por motivos de protección de datos», lamenta.

Y es que, aunque Canarias tiene la mayor incidencia de diabetes del país, con alrededor del 16% de la población afectada, aún queda mucho por hacer. Entre otras cosas, es necesario contar con personal especializado que instruya a pacientes y familias en el control de la enfermedad. «El 80% del tratamiento depende del paciente y el 20% del médico», señala Lidia Blanco, presidenta de la Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (Adigran).

Debut repentino y tardío

Según informó este jueves la Consejería canaria de Sanidad, en las islas hay actualmente 209.816 personas diagnosticadas, pero son muchas más las que padecen diabetes tipo 2, una patología silenciosa que suele detectarse cuando aparecen complicaciones.

En Canarias se calcula que unas 150.000 personas sufren diabetes sin saberlo. «Hay quienes van al médico por un problema de visión y descubren que tienen una retinopatía diabética. Eso significa que la enfermedad ha estado al menos diez años en su organismo sin ser percibida», afirma Blanco. Además, subraya que, más allá de la edad y la genética, existen factores de riesgo evitables como el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación o la obesidad.

Para detectar la enfermedad y concienciar a la población, los centros de salud canarios y Adigran realizarán cribados. En el caso de la asociación, este viernes instalará carpas en el Mercado Central y en Triana, en la capital grancanaria, y el sábado la campaña se traslada a Ingenio.

Cribado en las familias

También la diabetes tipo 1, de origen autoinmune, puede aparecer de forma repentina. Por ello, las asociaciones de pacientes impulsan cribados en familias donde ya existe algún caso, para evitar que la enfermedad se detecte tras un ingreso en la UCI. «La mayoría de los diagnósticos de diabetes tipo 1 se dan en la infancia y adolescencia, aunque también puede aparecer entre los 40 y los 60 años», indica Blanco.

Una vez diagnosticada, los pacientes o sus familiares deben aprender a controlar la glucosa, administrarse insulina y manejar dispositivos como sensores o bombas de infusión. Para ello necesitan formación por parte de enfermeras educadoras, que en algunos casos carecen de especialización. Por eso, Blanco reclama que se active el plan de formación continuada para enfermería previsto desde 2019.

Además, Blanco pide apoyo emocional y psicosocial para sobrellevar el impacto de la enfermedad en pacientes y cuidadores que, a veces, deben renunciar a la vida laboral para atender a los pequeños. «Ya no recuerdo qué es dormir una noche del tirón», confiesa Pérez.

Jinámar y La Victoria, las zonas más golpeadas

La diabetes tipo 2, ligada a la obesidad y al sedentarismo, golpea con fuerza las zonas más humildes de Canarias. Así, según el Atlas para la Monitorización del Cuidado de la Diabetes, en 2021, el 21,9% de los pacientes de la zona de salud de La Victoria, en Tenerife, sufría la enfermedad, mientras que Jinámar es el núcleo grancanario con más personas diagnosticadas, con un 21%. Ingenio (19,3%), El Calero, en Telde, (18,9%) y Vecindario y Agüimes, ambas con un 18,6% de pacientes diabéticos, son las siguientes áreas más afectadas del archipiélago.

Esta alta incidencia tiene un gran impacto en el sistema de salud. «El 25% del presupuesto en sanidad se destina a la diabetes y, de este gasto, el 75%, como mínimo, se emplea en tratar complicaciones», señala Lidia Blanco, presidenta de Adigran, una asociación que presta ayuda sociolaboral, psicológica y nutricional a un millar de personas en Gran Canaria.

Alto coste para la salud y las arcas

Entre las complicaciones más frecuentes están la retinopatía diabética, la insuficiencia renal -el 51% de las personas dializadas lo están por la diabetes como causa principal-, o las amputaciones. Solo en 2023 se realizaron 388 mutilaciones en pacientes de Canarias, según datos del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Por eso, Blanco pide que no se escatimen esfuerzos en la prevención y atención de la enfermedad. «La diabetes mata seis veces más en Canarias que en Madrid», resalta la portavoz de Adigran, que reclama al Gobierno canario una financiación adecuada y estable para que la asociación pueda cubrir las demandas de los pacientes. También solicita que las personas con diabetes tipo 2 que cumplan los requisitos tengan acceso a los sensores y que se extienda su uso a todos los pacientes.

En todo caso, desde la Consejería de Sanidad informan de que, solo este año, se han prescrito en Canarias 3.419 dispositivos de control de la diabetes, como bombas de infusión y sensores de monitorización de glucosa.