Canarias ante la gripe aviar: bajo riesgo, alta vigilancia y corrales techados La insularidad y la falta de humedales dificulta que el virus H5N1 llegue a las islas | Los agricultores llevan meses reubicando sus aves de suelo en naves

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Las aves de corral canarias se están librando de la epidemia de gripe aviar que está diezmando las explotaciones avícolas de la península. Sin embargo, la prohibición de mantener a los animales al aire libre también afectará a los productores del archipiélago.

Muchos de ellos ya habían adoptado esta medida hace varios meses para proteger a sus aves del devastador efecto de una enfermedad que ha provocado «el sacrificio de 2,5 millones de ejemplares en España», explica el investigador y epidemiólogo José Bismarck Poveda.

«Nos estamos beneficiando de nuestro aislamiento geográfico y de la ausencia de grandes humedales, lo que limita las rutas migratorias de las aves silvestres infectadas, causantes de brotes en la península. El riesgo en Canarias, en general, es bajo», señala el catedrático de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Poveda subraya que la infección por H5N1 es altamente virulenta y su transmisión ha aumentado de forma notable en el último año. «En la Unión Europea se han notificado 139 focos en aves de corral, 708 en aves silvestres y 54 en cautiverio. En España se han confirmado 14 brotes en granjas avícolas, 68 en aves silvestres y cinco en cautivas», precisa el investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la ULPGC.

Un virus transmitido por aves migratorias

Esta explosión de casos tiene su origen epidemiológico en la «migración de aves silvestres, como grullas o gaviotas patiamarillas». En la península, dice, se han detectado 20 especies infectadas que, al entrar en contacto con las aves criadas al aire libre, transmiten el virus H5N1, detectado en el sudeste asiático en 2003, y que está siendo «especialmente virulento con especies resistentes» a las anteriores variantes de gripe aviar.

Agricultores precavidos

Los más conscientes de la peligrosidad de exponer a las aves de corral a las rutas migratorias son los propios agricultores. «Canarias es paso obligado de estas aves, sobre todo las islas orientales», afirma el director general de Ganadería del Gobierno regional, Andrés Díaz.

En Canarias hay 616 explotaciones avícolas con unos 3,2 millones de animales. Los corrales al aire libre de las grandes explotaciones, dice Díaz, ya se eliminaron hace meses para proteger a los animales. «La prohibición de tener a los animales al aire libre ha sido una decisión consensuada. La idea es prevenir», indica respecto a una medida adoptada de forma paulatina.

Censar a todas las aves domésticas, el desafío

El reto actual para la Dirección General de Ganadería es localizar a todas las aves domésticas de autoconsumo. «Si tienes cinco gallinas, deben estar registradas y censadas. Es un trámite sencillo que se realiza en la sede electrónica y nos permite tener controlados a todos los animales para actuar ante un posible foco de gripe aviar», explica Díaz.

El protocolo de control que se aplica en las islas es simple. Ante algún síntoma sospechoso, las explotaciones informan a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que toma muestras de los ejemplares enfermos y las envía al laboratorio del Ministerio en Algete (Madrid). Hasta obtener los resultados, se paraliza la entrada y salida de animales. «Hasta ahora, los análisis han sido todos negativos», comenta Díaz sobre el estudio de unas palomas de Tafira y unos patos. «Los agricultores están muy concienciados. Ante cualquier señal, nos avisan. Han tomado medidas preventivas porque veían lo que ocurría en la península», añade.

Aunque controlado, el riesgo está ahí, sobrevolando las islas.

De momento, ninguna persona ha contraído esta variante en España. Además, no es fácil que la gripe aviar se propague entre seres humanos. «La transmisión de persona a persona es muy escasa», explica Poveda. En todo caso, el científico recomienda que, si se encuentra un ave muerta, se avise a las autoridades sanitarias y se evite tocarla.