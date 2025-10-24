Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del cambio de hora de la próxima madrugada. Jaime Perera

Cambio de hora: «Se debería fijar el horario de invierno»

Este domingo, cuando sean las 2.00 horas, habrá que retrasar los relojes a las 1.00 horas | Los expertos abogan por acabar con este ajuste

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:20

En la madrugada de este domingo 26 de octubre, cuando sean las 2.00 horas en Canarias, habrá que retrasar los relojes hasta la 1.00. El cambio al horario de invierno se realizará en la península al mismo tiempo. Allí, a las 3.00 serán las 2.00.

Esta convención europea, de la que se han desmarcado algunos países como Bielorrusia o Islandia, está cada vez más cuestionada, y los expertos claman por que se acabe con este ajuste. «El fin del cambio horario ya debería estar implementado. Es más, llevamos muchos años luchando para mantener una hora fija y que no exista el cambio entre invierno y verano», señala la neurofisióloga clínica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Inmaculada Rodríguez.

«En 2019 el Parlamento Europeo aprobó suprimir los horarios de verano e invierno, pero, debido a la pandemia de la covid-19, se retrasó la medida tanto por la pandemia como porque no hubo consenso sobre con qué horario quedarse», relata la responsable de las unidades del sueño del Doctor Negrín y de los hospitales San Roque.

Sin embargo, los expertos lo tienen muy claro. «Desde el punto de vista médico, el horario que mejor se adapta a nuestra fisiología es el de invierno, justo el que viene ahora. Es el más saludable: a primera hora de la mañana tenemos más luz, que es lo que necesitamos, y por la noche predomina la oscuridad. Eso ayuda a sincronizar de forma más adecuada nuestro ritmo circadiano, que se regula a través de la luz», dice la especialista.

Debate

Por el contrario, la sociedad no lo ve tan claro y, sobre todo en Canarias, se defiende más el horario de verano. «A casi nadie le gusta que anochezca a las seis y media», reconoce Rodríguez.

La doctora discrepa de la idea de que este debate sea innecesario, sobre todo en Canarias donde la población está acostumbrada a cambiar de horario cada vez que viaja a la península. Asegura que, si bien hay personas a las que esta variación no les afecta en absoluto, a otras les trastoca durante varias semanas. «Existen grupos poblacionales que sufren un mini jet lag con el cambio horario durante un par de semanas: niños, adolescentes, personas mayores, y quienes tienen trastornos del sueño o sufren insomnio», indica la neurofisióloga.

Rodríguez entiende que este debate es necesario, aunque quizá no sea el más prioritario en la agenda política. «Parte de la crítica de la gente va en ese sentido, pero desde el punto de vista de la salud, el cambio de hora sí es un debate importante, aunque no nos afecte a todos por igual», sostiene.

En todo caso, el horario que se nos avecina tiene un menor impacto sobre la población sensible a esta variación que el de verano.

Para sobrellevar el desajuste y mejorar la calidad del sueño, la doctora recomienda exponerse a la luz por la mañana y evitar las pantallas a última hora del día.

