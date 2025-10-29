Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un técnico analiza muestras en el laboratorio de un hospital canario. Arcadio Suárez

Brote de sarampión: un nuevo caso en La Palma eleva a nueve las personas infectadas

Ya son seis los positivos detectados en La Palma, donde se identificó el núcleo infectivo, mientras que en Tenerife hay otros tres contagios vinculados

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:07

Comenta

Salud Pública ha elevado a nueve los contagios vinculados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en la isla de La Palma, que inicialmente contaba con tres casos.

El nuevo positivo se ha notificado en La Palma, isla donde se identificaron los tres casos iniciales de un brote que también ha afectado a la isla de Tenerife.

Este último caso se suma a los dos menores diagnosticados la semana pasada en La Palma y a otros tres casos detectados en Tenerife, vinculados al caso índice del brote palmero.

Los tres primeros casos, notificados al Ministerio de Sanidad el 20 de octubre, correspondían al caso índice —en edad de vacunación—, a un profesional sanitario y a un menor en edad prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado.

Noticias relacionadas

Canarias falla en la protección ante el sarampión por olvidar la dosis de refuerzo

Canarias falla en la protección ante el sarampión por olvidar la dosis de refuerzo

Canarias está blindada contra el sarampión, salvo en ciertos núcleos con muchas personas sin vacunar

Canarias está blindada contra el sarampión, salvo en ciertos núcleos con muchas personas sin vacunar

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  3. 3 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  7. 7 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  8. 8 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  9. 9 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  10. 10 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Brote de sarampión: un nuevo caso en La Palma eleva a nueve las personas infectadas

Brote de sarampión: un nuevo caso en La Palma eleva a nueve las personas infectadas