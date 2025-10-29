Brote de sarampión: un nuevo caso en La Palma eleva a nueve las personas infectadas Ya son seis los positivos detectados en La Palma, donde se identificó el núcleo infectivo, mientras que en Tenerife hay otros tres contagios vinculados

Salud Pública ha elevado a nueve los contagios vinculados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en la isla de La Palma, que inicialmente contaba con tres casos.

El nuevo positivo se ha notificado en La Palma, isla donde se identificaron los tres casos iniciales de un brote que también ha afectado a la isla de Tenerife.

Este último caso se suma a los dos menores diagnosticados la semana pasada en La Palma y a otros tres casos detectados en Tenerife, vinculados al caso índice del brote palmero.

Los tres primeros casos, notificados al Ministerio de Sanidad el 20 de octubre, correspondían al caso índice —en edad de vacunación—, a un profesional sanitario y a un menor en edad prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado.