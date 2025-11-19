Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un laboratorio hospitalario. C7

El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

Salud Pública detecta un nuevo caso en Gran Canaria | Los afectados presentan cuadros leves

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

El brote de sarampión detectado en La Palma el pasado 20 de octubre ya suma 26 personas afectadas en tres islas.

La Dirección General de Salud Pública ha identificado recientemente a una nueva persona adulta infectada en Gran Canaria, por lo que ya son tres las personas afectadas por este brote en la isla. Estos positivos se suman a los 20 diagnosticados en La Palma y a otros tres en Tenerife.

En total, hasta la fecha, el foco infectivo, cuyo caso índice contrajo la enfermedad en Málaga, afecta a diez menores y 16 adultos, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

De momento, según las mismas fuentes, los afectados presentan cuadros de sintomatología leve y están cursando la enfermedad sin incidencias.

La Dirección General de Salud Pública sigue realizando los seguimientos oportunos a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados. De hecho, ya se han realizado más de 300 encuestas a personas que pudieron estar en contacto con el virus, incluidas las que coincidieron en la cabina del avión que realizó el trayecto Málaga-Tenerife en el que viajó el bebé infectado.

Desde Salud Pública se insiste en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal para lograr la inmunización individual y evitar la transmisión de la enfermedad en personas no vacunadas.

En este sentido, se recuerda que la vacuna es el medio más seguro y eficaz para evitar contraer y transmitir el sarampión.

Esta vacuna se administra en dos dosis –a los doce meses y a los tres años de edad– y el 95% de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida. Se recomienda, además, la vacunación de las personas nacidas a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y que no tengan constancia de haber recibido las dos dosis de la vacuna triple vírica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  4. 4 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  5. 5 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  6. 6 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  7. 7 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  8. 8 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  9. 9 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  10. 10 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma