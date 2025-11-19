El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma Salud Pública detecta un nuevo caso en Gran Canaria | Los afectados presentan cuadros leves

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:35

El brote de sarampión detectado en La Palma el pasado 20 de octubre ya suma 26 personas afectadas en tres islas.

La Dirección General de Salud Pública ha identificado recientemente a una nueva persona adulta infectada en Gran Canaria, por lo que ya son tres las personas afectadas por este brote en la isla. Estos positivos se suman a los 20 diagnosticados en La Palma y a otros tres en Tenerife.

En total, hasta la fecha, el foco infectivo, cuyo caso índice contrajo la enfermedad en Málaga, afecta a diez menores y 16 adultos, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

De momento, según las mismas fuentes, los afectados presentan cuadros de sintomatología leve y están cursando la enfermedad sin incidencias.

La Dirección General de Salud Pública sigue realizando los seguimientos oportunos a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados. De hecho, ya se han realizado más de 300 encuestas a personas que pudieron estar en contacto con el virus, incluidas las que coincidieron en la cabina del avión que realizó el trayecto Málaga-Tenerife en el que viajó el bebé infectado.

Desde Salud Pública se insiste en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal para lograr la inmunización individual y evitar la transmisión de la enfermedad en personas no vacunadas.

En este sentido, se recuerda que la vacuna es el medio más seguro y eficaz para evitar contraer y transmitir el sarampión.

Esta vacuna se administra en dos dosis –a los doce meses y a los tres años de edad– y el 95% de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida. Se recomienda, además, la vacunación de las personas nacidas a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y que no tengan constancia de haber recibido las dos dosis de la vacuna triple vírica.