Ploom presenta en Canarias su dispositivo más innovador, AURA

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:44 Compartir

El pasado 28 de noviembre, Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en el escenario de la presentación oficial de Ploom AURA en España, el nuevo dispositivo para tabaco calentado de Ploom que marca el comienzo de una nueva etapa para la marca. El evento, celebrado en la Fábrica de Pienso, fue una experiencia inmersiva dónde influencers y consumidores, entre otros invitados, descubrieron el último lanzamiento de la marca.

A las 19:30h comenzó el evento, acompañado por un cóctel de bienvenida y música en directo. A medida que avanzaba la noche, el ambiente empezó a cargarse de expectación al ver a Macarena Gómez, la maestra de ceremonias, salir ante el público para dar comienzo al momento más esperado: la revelación del nuevo Ploom AURA. Un nuevo dispositivo premium que lleva la precisión, el diseño y la personalización a un territorio propio, pensado para responder de verdad a las necesidades actuales de los consumidores adultos.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

La presentación no fue una simple muestra de producto, fue un espectáculo en toda regla. Cuatro bailarines de luz se apoderaron del espacio mientras jugaban con los movimientos y las luces. Con «Descubre tu aura» como hilo conductor, el evento hizo que cada invitado sintiera su propia aura mientras descubría el nuevo dispositivo de Ploom.

Tras la revelación del dispositivo, se abrieron las Aura Room, tres espacios inmersivos diseñados para que cada invitado conectara con la marca y conociera el nuevo producto.

El primero de estos espacios era un taller de perfumes, un lugar dedicado a crear la fragancia perfecta. Con distintas notas aromáticas, hicieron de este un buen recuerdo para llevarse a casa. Por otro lado, en otro espacio, una tarotista analizaba la energía personal de cada invitado y descubría su propia Aura. Y, por último, una sala dedicada para conocer de primera mano todas las novedades de este nuevo producto.

Tras estas experiencias, los invitados disfrutaron de una cena cargada de sabores. El broche de oro a la finalización del evento lo puso el ritmo musical que llenó el espacio mientras los invitados descubrían el nuevo dispositivo.

Ploom AURA, diseño e innovación

El lanzamiento del nuevo Ploom AURA marca el inicio de una nueva era, dónde la marca eleva su categoría mediante innovación tecnológica y un diseño más avanzado. El dispositivo destaca por estar diseñado pensando en el usuario, fruto de numerosos estudios de consumidor, que han dado como resultado una silueta más alargada, cómoda y acorde a los hábitos de uso actuales.

Su estética mantiene el diseño característico de la marca. Con cuatro colores distintos, incorpora un sistema de personalización mediante carcasas intercambiables. La barra de luz, uno de sus elementos visuales más reconocibles, refuerza la identidad del producto convirtiéndose en el gesto icónico de esta nueva generación.

En cuanto a funcionamiento, Ploom AURA incorpora la tecnología Smart HeatFlow, capaz de calentar el tabaco a la temperatura óptima sin llegar a quemarlo además de ofrecer un inicio automático que facilita la experiencia. Entre sus atributos clave, destaca el menor olor que desprende el dispositivo a la hora de su uso, además de no emitir ni humo ni ceniza, posicionando a la marca en un punto clave en cuanto a la innovación en los dispositivos para tabaco calentado.

La presentación de Ploom AURA no fue un simple evento, fue una puesta en escena exquisita dónde experiencia, tecnología y diseño se unieron para encender los sentidos. Cada detalle invitó a explorar una nueva forma de expresión personal, conectando a los asistentes con su propia aura. Este es un paso más en la evolución de la marca, apostando por tecnologías innovadoras, donde la sofisticación y los pequeños detalles marcan la diferencia.

Descubre más sobre Ploom Auraaquí

Temas

Diseño

Marca

Presentación

Tabaco

Consumidores

Innovación

Espacio