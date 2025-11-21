Enfermeras especialistas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:08 | Actualizado 07:18h. Compartir

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

La enfermería es una profesión con un alto nivel de especialización. En España existen diversas especialidades que ofrecen cuidados expertos y cercanos a lo largo de toda la vida: enfermería en salud mental, enfermería obstétrico - ginecológica (matrona), enfermería del trabajo, enfermería geriátrica, enfermería pediátrica, enfermería médico - quirúrgica y enfermería familiar y comunitaria.

Ampliar

Una enfermera especialista ha completado una formación avanzada de dos años (EIR) en un área concreta del cuidado. Esto le proporciona competencias específicas para valorar, diagnosticar y tratar problemas de salud complejos, así como para liderar programas de prevención y educación para la salud.

Ampliar

www.celp.es