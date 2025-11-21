Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025
Adonis Medina. Matrona.
Adonis Medina. Matrona. C7
Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas

Enfermeras especialistas

Todo lo que pueden hacer por tu salud

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:08

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

La enfermería es una profesión con un alto nivel de especialización. En España existen diversas especialidades que ofrecen cuidados expertos y cercanos a lo largo de toda la vida: enfermería en salud mental, enfermería obstétrico - ginecológica (matrona), enfermería del trabajo, enfermería geriátrica, enfermería pediátrica, enfermería médico - quirúrgica y enfermería familiar y comunitaria.

Una enfermera especialista ha completado una formación avanzada de dos años (EIR) en un área concreta del cuidado. Esto le proporciona competencias específicas para valorar, diagnosticar y tratar problemas de salud complejos, así como para liderar programas de prevención y educación para la salud.

www.celp.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  3. 3 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  6. 6 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  7. 7 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves
  8. 8 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario
  9. 9 Principio de acuerdo para corregir el carril bici del Barranquillo Don Zoilo
  10. 10 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Enfermeras especialistas