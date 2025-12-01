Más allá de la estética: la rinoplastia desde una mirada humana y funcional El Dr. Andrés Gutiérrez, otorrinolaringólogo y referente en rinoplastia en Kala by HPS O'Clinic, responde a las preguntas habituales sobre una de las cirugías faciales más demandadas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:47 Compartir

La rinoplastia es una de las cirugías más demandadas dentro de la plástica facial, no solo por su impacto estético, sino también por su capacidad para mejorar la función respiratoria. El Doctor Andrés Gutiérrez, otorrinolaringólogo y referente en rinoplastia de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) y Kala by HPS O'Clinic, responde a las dudas más frecuentes y comparte su visión actual sobre la cirugía de nariz. El especialista, formado vía MIR en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, con un Fellowship en Cirugía Plástica Facial y un Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento, destaca por su precisión técnica y el trato centrado en la calidad humana.

–¿Qué es la rinoplastia y qué tipos existen?

–La rinoplastia es una cirugía que modifica la forma de la nariz y, en muchos casos, también mejora su función respiratoria. Existen tres grandes tipos: La rinoplastia estética, que busca armonizar la nariz con el resto del rostro sin comprometer la función; La funcional o estructural, centrada en reforzar y equilibrar las estructuras internas para mejorar tanto la forma como la respiración. Y la reconstructiva, que restaura la anatomía nasal tras traumatismos, lesiones o cirugías previas.

Hoy en día se habla de muchos «apellidos» de la rinoplastia, según el tipo de abordaje, los instrumentos empleados o el grado de exposición de las estructuras nasales. En HPS realizamos la rinoplastia abierta estructural ultrasónica. «Abierta» significa que se hace una pequeña incisión en la columela —la parte central entre los orificios nasales—, que cicatriza muy bien y suele volverse casi imperceptible con el paso de los meses. «Estructural» hace referencia a que trabajamos reforzando y reordenando los cartílagos y huesos de la nariz para obtener un resultado estable y duradero. Y «ultrasónica» indica que utilizamos instrumentos que emiten vibraciones de alta frecuencia para remodelar el hueso con gran precisión y con un mínimo trauma en los tejidos circundantes. lesiones, traumatismos o cirugías previas.

–¿Es recomendable realizar al mismo tiempo la cirugía funcional y la estética?

–Siempre aconsejamos abordarlas en una sola intervención. Con frecuencia recibimos pacientes que han sido operados previamente solo por motivos funcionales y, aunque su respiración mejora, durante esa primera cirugía se retira gran parte del tabique desviado. Ese septo —que en nuestro caso utilizamos como material estructural para la rinoplastia estética— es fundamental para moldear y reforzar la nueva forma de la nariz.

Cuando el septo ya no está disponible porque fue eliminado en la primera operación, nos encontramos sin el cartílago necesario para trabajar, lo que nos obliga a buscar injertos en otras zonas del cuerpo, como la costilla o la concha auricular. Esto implica procedimientos adicionales que podrían haberse evitado si la cirugía funcional y la estética se hubieran planificado de manera conjunta desde el inicio.

–¿En qué casos se recomienda y en cuáles no es aconsejable realizar una rinoplastia?

–Se recomienda cuando existen dificultades respiratorias, deformidades nasales o un deseo estético realista. No es aconsejable si hay expectativas exageradas, trastornos psicológicos o psiquiátricos activos o problemas médicos que aumenten el riesgo quirúrgico o que puedan alterar el resultado postoperatorio.

–¿Qué pasos debe seguir un paciente antes de someterse a una rinoplastia?

–Debe realizar una evaluación otorrinolaringológica completa, análisis preoperatorios y la respectiva consulta con el anestesista. También es importante evitar tabaco y ciertos medicamentos o suplementos antes de la cirugía.

–¿Cómo es el postoperatorio hoy en día?

–Actualmente es mucho más cómodo que hace años. Generalmente no usamos taponamientos, el dolor es leve o nulo y la inflamación general y pequeños moretones suelen desaparecer antes del primer control a la semana. El paciente puede retomar su vida habitual en una o dos semanas, dependerá actividad laboral a la que se dedique y de si les importe o no tener un vendaje nasal visible. Después de la segunda semana únicamente utilizará un vendaje nocturno.

La cirugía ultrasónica y los abordajes más conservadores reducen el trauma, la inflamación y los hematomas, lo que se traduce en una recuperación más rápida y natural.

–¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado definitivo?

–El resultado inicial suele comenzar a apreciarse al mes, pero el resultado definitivo se consolida alrededor de los 6 a 12 meses, especialmente en la punta nasal.

–¿Qué importancia tiene realizar una cirugía como la rinoplastia en un entorno hospitalario seguro y con un equipo multidisciplinar?

–Es fundamental. En HPS contamos con un entorno quirúrgico seguro y un equipo multidisciplinar altamente cualificado. Esto nos permite disponer de todas las medidas de seguridad anestésica, un control riguroso ante cualquier posible complicación y la colaboración estrecha entre todo el personal sanitario. Trabajar en este tipo de entorno garantiza los mejores resultados funcionales y estéticos, y ofrece al paciente la tranquilidad de estar en manos de un equipo preparado para cualquier situación.

–¿Qué consejo daría a quien se plantea someterse a una rinoplastia por primera vez?

–Lo más importante es ponerse en manos de un equipo especializado y con una visión integral de la cirugía. En Kala by HPS O'Clinic contamos con una colaboración poco habitual en España: la del Dr. Jaime Ospina, cirujano plástico, y yo, otorrinolaringólogo subespecializado en cirugía plástica facial y rinología. Este trabajo conjunto nos permite unir la perspectiva funcional y la estética, priorizando siempre la naturalidad, el equilibrio facial y, sobre todo, la correcta función respiratoria.

Otro aspecto fundamental es el enfoque personalizado. No trabajamos con «narices de catálogo»: cada intervención se adapta al resto de la anatomía facial para crear un resultado único y coherente con las proporciones del paciente. No se trata solo de operar una nariz, sino de construir una armonía facial completa. Finalmente, recomendaría tener paciencia con la evolución del resultado y mantener una comunicación constante y de confianza con su especialista.