Menos borracheras, tabaco y cannabis: los adolescentes canarios, más sanos que nunca

Las y los adolescentes de entre 14 y 18 años son más sanos que nunca y baja de forma significativa el porcentaje de quienes beben alcohol o fuman tabaco o cannabis. Es la buena noticia que deja la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes 2025), presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, Mónica García, y que revela una disminución generalizada en el consumo de sustancias psicoactivas.

En esta fotografía los datos de Canarias son especialmente positivos: tiene la prevalencia más baja de las comunidades autónomas en consumo de tabaco, de alcohol y de borracheras entre los jóvenes.

Según el informe, basado en 35.256 entrevistas a estudiantes de secundaria en todo el país, 1.181 en el archipiélago, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre las y los adolescentes, y el porcentaje de quienes lo hacen de forma frecuente ha descendido al 51,8%, la cifra más baja desde 1998, aunque aún lejos de lo deseado, según la ministra. Un 73,9% de los consultados en todo el Estado ha bebido alguna vez en la vida y un 71% en los últimos 12 meses, 2,5 puntos menos que en 2023. La prevalencia canaria se sitúa en el 67,8 y 61,6%, con descensos de 5,4 y 8,8 puntos, respectivamente, según el anterior Estudes. El 43,3% del estudiantado canario ha bebido alcohol en los últimos 30 días, 8 puntos menos que dos años atrás, y ya son menos de la mitad.

La edad media a la que se empieza a beber alcohol se sitúa en las islas en los 13,9 años. A los 14,1 se inician con el tabaco y a los 14,9 con el cannabis.

Dentro de las prácticas de riesgo en el consumo de alcohol también cae el porcentaje de estudiantes que se emborrachan, tanto a nivel estatal como canario: en el conjunto del país, el 17,2% lo ha hecho en el último mes, prevalencia que baja al 10,2% en Canarias, cuatro puntos menos que en 2023. El 34,8% dice haberlo hecho alguna vez y el 26% en el último año. Es la tasa más baja del Estado.

Respecto al tabaco, el archipiélago también tiene el nivel de consumo más bajo entre los jóvenes: el 22,8% dice haber fumado alguna vez, el 15,6% en el último año y el 10,7% en una franja temporal de un mes. Los descensos respecto a 2023 son de seis puntos.

A nivel estatal, el 27,3% ha fumado alguna vez en la vida (un 33,4% en 2023), el 21,2% en los últimos 12 meses (27,7%) y el 15,5% en los últimos 30 días (21%). Mientras, el consumo diario cae 3,2 puntos hasta el 4,3%.

El cannabis, la sustancia ilegal más consumida, también baja entre los adolescentes: el 21% de las y los adolescentes del país lo ha probado alguna vez, el 15,5% en los últimos 12 meses y un 11,6% en los últimos 30 días.

Los porcentajes en Canarias bajan también respecto a 2023, pero se sitúan por encima de la media estatal: el 18,1% dice haber consumido la droga alguna vez (el 34,8% en 2023); el 26% en el último año (33,6%); y el 10,2% en el último mes (14,4% en 2023).

Otro dato importantes es que la percepción de riesgo ante el consumo habitual de cannabis alcanza el valor más alto de la serie (94,1%) y ya lo ven más peligroso que el tabaco.

El estudio constata la misma tendencia descendente en otras drogas ilegales: el consumo de cocaína alguna vez en la vida cae un punto al 1,6%; el de alucinógenos al 1,4 % (−0,9 puntos), y el de inhalables volátiles al 2% (−1,2 puntos).

Y se rompe la tendencia al alza de los hipnosedantes: con una edad media de inicio en 14 años, los tranquilizantes y somníferos, con o sin receta, han sido utilizados alguna vez por el 17,9 % del alumnado, lo que marca el primer descenso desde 2014, pero mantiene una presencia relevante entre los consumos no médicos.

El 9,5% los toman sin receta médica; la prevalencia es significativamente más alta entre las chicas (22,7 % frente a 13,2 %) y aumenta con la edad, con un pico a los 18 años (32 %, el doble que los chicos). Ellos hacen un mayor uso de opioides para colocarse (1,6 % frente a 1 %).

El consumo de bebidas energéticas se sitúa también el nivel más bajo desde el 2016: el 38,6 % las ha tomado en el último mes.

Preocupación por el vapeo

La ministra de Sanidad, Mónica García, lanzó ayer un «mensaje de optimismo» porque «los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años», lo cual no significa que no haya aún «cifras muy preocupantes» como los altos consumos de alcohol y vapeadores, dijo, en declaraciones recogidas por Efe.

La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, puso el foco en la necesidad de aplicar una perspectiva de género ante la brecha de consumo por sexos, ya que el de drogas legales está más extendido en ellas y el de las ilegales en ellos.

Según los datos del informe Estudes 2025, un 49,5% de los jóvenes de 14 a 18 años ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez y el 40,8% en el último año, un descenso de cinco puntos respecto a 2023. En el caso de Canarias, baja 8,4 puntos, hasta el 45,2%, quienes han vapeado y 11,2, hasta el 35,9%, quienes lo han hecho en el último año.

La ministra lanzó una «señal de alerta» sobre la «banalización» de los vapeadores, como demostró el martes el senador del PP, Javier Arenas, haciendo uso de uno en el Senado, y urgió a avanzar en su control «si no es con leyes, con concienciación y política». dijo en la presentación del informe. Actos como los de Arenas, prosiguió, viene a reforzar los intentos del Gobierno para que se dejen de infravalorar los riesgos de los vapeadores, que la reforma de la ley antitabaco del Ministerio quiere equiparar a los cigarrillos convencionales.

«No podemos banalizarlos, y podemos responder, si no es con leyes, con concienciación y con política pública», ha añadido.

La celebró que la última edición de Estudes arroje un descenso generalizado de todas las sustancias psicoactivas entre el alumnado de 14 a 18 años en España porque eso demuestra que la política y las distintas medidas de prevención, educación y salud pública «están funcionando».

«Estamos viendo una generación que es más consciente, más crítica y más saludable», resaltó; sin embargo, aún quedan pendientes para hacer descender el consumo de alcohol o de vapeadores, que sigue siendo alto, puntualizó. De ahí que apelara a la necesidad de «avanzar en su regulación y control». «Sabemos que no son inocuos y que además pueden ser la puerta de entrada al consumo del tabaco tradicional», concluyó.

