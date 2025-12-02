Desde el bienestar afectivo-sexual al bien dormir: Canarias estrena hoja de ruta para promocionar la salud Sanidad presenta las líneas de actuación para promover hábitos saludables en la población hasta el año 2032 | El abuso de las nuevas tecnologías o los trastornos mentales son algunos de los nuevos frentes abiertos

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 15:08

Canarias se ha convertido en la cuarta comunidad autónoma en dotarse de una estrategia para la promoción de la salud, siguiendo la estela de Andalucía, Asturias y Baleares. El documento, presentado este martes, reúne datos sobre la salud de la población canaria y arbitra una serie de pautas para promover su bienestar, más allá de aspectos ya abordados como la alimentación saludable, el ejercicio físico y el consumo de tabaco y alcohol.

Las nuevas cuestiones en las que se prevé incidir a través de campañas y acciones serán la salud mental, en especial el control del estrés y la prevención de la conducta suicida; el bienestar afectivo-sexual, el descanso y el sueño, el buen uso de las tecnologías de la comunicación, los entornos seguros y saludables que eviten caídas y el disconfort térmico, o la salud oral.

Hasta ahora, estaba en vigor un documento pactado desde el año 2017 por el Servicio Canario de la Salud (SCS), los ayuntamientos y cabildos insulares para implementar la estrategia trazada por el Sistema Nacional de Salud.

«La estrategia parte de la base de que la promoción de la salud es, sin duda, la mejor acción sanitaria para prevenir enfermedades crónicas que suponen un alto porcentaje de la mortalidad y de la carga en los sistemas públicos de salud», señaló durante la rueda de prensa la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón.

Su objetivo -añadió- es lograr «una sociedad donde todas las personas tengan la capacidad de alcanzar su máximo potencial de salud; y su misión es, por tanto, promover un estilo de vida saludable, sostenible, en toda la población canaria para aumentar así el bienestar e ir disminuyendo la prevalencia de enfermedades y también las desigualdades».

Por su lado, el director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, recordó que «la evidencia científica demuestra que enfermedades crónicas, como la diabetes, las cardiovasculares o el cáncer, pueden retrasarse o evitarse adoptando un estilo de vida saludable, basado en una alimentación equilibrada, ejercicio regular, un peso corporal adecuado y la ausencia de tóxicos como el tabaco o el alcohol».

Población diana

Para promover el bienestar de la ciudadanía se identificarán medidas y acciones dirigidas a tres sectores poblacionales: el infanto-juvenil, de hasta 18 años, para la adquisición temprana de hábitos positivos; las personas de entre 19 y 54 años, para fomentar la adopción de estilos de vida saludables y la mejora de entornos cotidianos y laborales; y las personas mayores de 55 años, a fin de fomentar la autonomía, prevenir la fragilidad y promover un envejecimiento activo y de calidad.

Estas acciones estarán financiadas con un montante de algo más de 2 millones de euros al año por Salud Pública, indicó la consejera.

Se duerme poco y mal

El aumento del uso de los vapeadores entre la gente joven, los riesgos de la utilización excesiva de las nuevas tecnologías y la falta de descanso son varios de los nuevos aspectos incorporados a la estrategia, que incluye objetivos clásicos como la promoción de la lactancia materna o la prevención de la obesidad infantil.

«En Canarias se duerme poco y mal. Hay que evitar que ya desde la adolescencia se empiece a tener problemas con el sueño, porque tiene implicaciones sobre la salud mental, física, la atención y el rendimiento escolar y en el trabajo», señaló Juan Manuel Méndez, jefe del Servicio de Promoción de la Salud del SCS.

El estudio revela que el 7,3% de la ciudadanía canaria duerme menos de seis horas diarias. En el caso de las mujeres, este porcentaje se eleva al 8,6%, frente al 6% de los hombres.

Otra de las novedades del documento es la creación de un programa de parentalidad positiva con el objetivo de generar entornos familiares que favorezcan el desarrollo saludable de los menores de entre 0 y 3 años.