Las auxiliares de enfermería de Canarias estallan: «¡C1 ya!»

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:53 | Actualizado 16:06h.

Al grito de «¡C1 ya!», las auxiliares de enfermería del sistema público de salud de Canarias salieron este viernes a la calle para secundar la jornada de protestas y huelga convocada a nivel nacional, con la que reclaman su reconocimiento efectivo como categoría C1. «Para la administración seguimos siendo C2. Estamos cansadas de esperar», comentó la representante del comité de huelga en Canarias, María Soledad Ramírez.

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) tienen estudios medios y, por ello, están incluidos en la categoría C1, según lo establecido en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep). Sin embargo, continúan cobrando como si solo hubieran cursado estudios básicos, lo que supone unos 300 euros mensuales menos de lo que les correspondería.

Una situación alegal que soportan desde hace 30 años y que pretende perpetuarse con el futuro estatuto marco del personal sanitario, cuyo borrador tampoco contempla la recalificación profesional de las auxiliares de enfermería, indicó Ramírez. «Si no nos reconocen la categoría C1, volveremos a la huelga en diciembre», señalaron.

El paro de este viernes fue más bien un amago de huelga porque, según denunció el comité, las 10.000 auxiliares de enfermería de Canarias apenas pudieron secundarlo debido a los elevados servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad.

Servicios mínimos lesivos

«Ha habido seguimiento, pero no nos han dejado parar. La gente ha salido a concentrarse en los 15 minutos de descanso y ha ido rotando», recalcó Ramírez, quien afirmó que en Consultas Externas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín los servicios mínimos eran del 100%, algo que calificaron de «vulneración del derecho a la huelga».

También los servicios mínimos del 100% impidieron a las auxiliares de enfermería de los quirófanos unirse al paro, denunciaron. En los centros de salud tampoco se notó la protesta, ya que suele haber solo dos profesionales de este tipo por recurso sanitario.

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad aseguran que los servicios mínimos fijados para la jornada de los TCAE fueron los mismos que en anteriores huelgas de otras categorías sanitarias.

En todo caso, la orden emitida en esta ocasión por el Servicio Canario de la Salud para garantizar la cobertura asistencial y el derecho a huelga era ambigua. Establecía que, tanto en atención primaria como especializada, los servicios mínimos «serían los efectivos indispensables para garantizar la cobertura de aquellas ausencias no motivadas por el ejercicio del derecho a la huelga, así como el seguimiento de la incidencia de la misma», según la orden de la Dirección del SCS.

Un fallo del TSJC en saco roto

«Han querido que no nos reunamos y que no hagamos huelga, pero siguen ignorando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que nos reconoce la categoría C1», lamentó Ramírez, en referencia al fallo emitido en mayo de 2021 que anuló la convocatoria de oposiciones de 2019 por ofertar plazas de auxiliares de enfermería en el subgrupo C2 sanitario «por ser contrario a Derecho».

Esta resolución judicial, denuncia el comité de huelga, ha sido desoída nuevamente por el Servicio Canario de la Salud tanto en la convocatoria de los procesos extraordinarios de estabilización como en la oferta pública de empleo de 2025.

«No hay voluntad por parte de ninguno de los gobiernos que han ido entrando cada cuatro años de reconocer nuestra categoría profesional. Ya es hora. Somos quienes estamos piel a piel con el paciente», lamentó la auxiliar de enfermería María Isabel Montagut, también miembro del comité de huelga. A sus espaldas, sus compañeras coreaban una realidad amenazante: «Sin TCAE, la sanidad se cae».

Solo 57 huelguistas de 1.326 posibles

La jornada de huelga de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) fue secundada mínimamente en los centros sanitarios canarios durante la mañana de este viernes, según los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En concreto, solo 57 trabajadores secundaron el paro de los 1.326 que podían haber ejercido su derecho, según informó el departamento, que cifró en un 4,3% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana en el conjunto de la Atención Primaria y de la Hospitalaria del archipiélago.