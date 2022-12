Asamblea7islas presenta junto a Podemos una proposición en el Congreso de los Diputados

Asamblea7islas que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud con más de 11.000 trabajadores pertenecientes a más de 27 categorías de personal sanitario y no sanitario ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Podemos y la diputada Meri Pita, para mejorar las condiciones laborales y asistenciales de la Sanidad Pública Canaria, esta Proposición No de Ley « busca que los aplausos durante la pandemia se traduzcan en más derechos, sobre todo en mejorar los servicios públicos sanitarios en Canarias».

1. Instar al Gobierno de España a aplicar de manera decidida el art. 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social al personal del sistema sanitario público.

2. Instar al Gobierno para elaborar un estatuto propio o un apartado específico dentro del Estatuto Marco para el personal del sistema sanitario de Canarias que recoja las singularidades de las 8 islas y permita mejorar las condiciones laborales del personal, lograr una equiparación salarial justa, así como garantizar una mejor prestación del servicio de salud en el Archipiélago.

3. Instar al Gobierno a establecer mediante Ley, la recomendación del Objetivo 7 del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 para ampliar la edad pediátrica a 18 años. De manera que haya una unificación de criterios en todas las comunidades autónomas y no solo se garantice la atención en casos de enfermedades crónicas, sino también en la atención especializada y hospitalización, según las necesidades especiales de cada caso.

«Queremos destacar que, por primera vez, estas propuestas hechas desde Canarias en materia de sanidad, se presenten en el Congreso de los diputados».