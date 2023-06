Asamblea7islas pide un perfil técnico y no político para la dirección del Servicio Canario de la Salud

El sindicato que representa a 14.000 trabajadores de los Grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud pertenecientes a más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, en un comunicado, ha remitido al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias y responsable para designar al próximo Consejero de Sanidad, que ponga al frente de dicha Consejería un perfil técnico, que entiendan de gestión sanitaria y no por cuotas políticas, se ha demostrado lo nefasto que ha sido estas decisiones, para la Sanidad Pública Canaria.

La Consejería de Sanidad, es el servicio público con el mayor presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria, también tiene la plantilla más numerosa 37.000 trabajadores entre personal sanitario y no sanitario, si le añadimos, que en estos momentos estamos en una situación muy compleja, con varios frentes abiertos, como es la negociación retributiva, con una huelga suspendida pero no está desconvocada, por parte de los médicos, pudiendo sumarse otros colectivos y la mayor oferta pública de empleo de toda la historia del Servicio Canario de Salud y de Canarias, donde se convoca más de 12.000 plazas en la cual miles de interinos sanitarios y no sanitarios se están jugando sus puestos de trabajo, sin olvidar los graves problemas asistenciales, como las urgencias, Atención Primaria y de infraestructuras con obras muy importantes que hacer y terminar.

Por todo lo expuesto, el sindicato ha pedido un perfil técnico y no político para el puesto de Consejero/a de Sanidad como de director/a del Servicio Canario de la Salud (SCS) con experiencia en el sistema sanitario público y que tenga capacidad de diálogo con todos.