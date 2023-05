Asamblea7islas advierte a Sanidad: «No vamos a permitir una miseria de retribuciones»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Asamblea7islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud que agrupa a 11.000 trabajadores pertenecientes a más de 27 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad advirtiéndole de que no va a permitir planteamientos cuyo resultado «sea unas miserables retribuciones» para estas categorías.

En un comunicado, asegura que han planteado varias propuestas a la mesa de trabajo de la sectorial de sanidad, entre ellas, la revisión salarial a la media nacional, ya este sistema siempre ha creado problemas por las fórmulas que utiliza la administración. «Hemos propuesto una segunda vía: pactar cantidades fijas como han hecho a los trabajadores de justicia, cerrando acuerdos de una manera rápida», explica. «Hay miles de trabajadores de los Grupos C, D y E que no llegan a final de mes y no pueden pagar sus hipoteca, porque no tienen estabilidad laboral sino contratos esporádicos«, añade. Por ello, insiste en que su situación es «delicada y extrema», lo que ha llevado a algunos a pedir ayuda a su familia o allegados y, en el peor de los casos, pedir comida en Cáritas. «Esto es la consecuencia de tener salarios muy bajos y prorratearlos: al trabajar una semana al mes o 15 días no les da para pagar los gastos corrientes ni para darle de comer a su familia», apunta. «Esperamos que la Consejería de Sanidad busque fórmulas para las retribuciones de los Grupos C, D y E sean dignas porque no permitiremos planteamientos con resultados míseros», concluye.

