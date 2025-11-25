25 años de la unidad que cambió la atención a las lesiones medulares en Canarias: «Gracias a estos profesionales, puedes seguir adelante» Desde el 2000, el servicio del Insular ha atendido a 1.102 pacientes | El perfil mayoritario ha variado: de jóvenes por zambullidas o accidentes de tráfico a mayores por caídas

El 17 de noviembre de 2000 se creó la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular. Ahora, 25 años después, este servicio, por el que han pasado 1.102 pacientes, es un referente nacional en la atención de personas con movilidad y sensibilidad comprometidas por un traumatismo o una mielopatía.

Antes de su creación, los pacientes canarios tenían que trasladarse al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo o al Instituto Guttmann de Barcelona. Tras superar las reticencias iniciales de otros hospitales canarios para derivar pacientes al Insular, la unidad se ha consolidado como referente nacional, también en nuevas tecnologías, explica el jefe de sección José Luis Méndez, que lleva 25 años en el dispositivo. Entre estos avances cita las gafas de realidad virtual para estimular el cerebro o el uso de un exoesqueleto de última generación para la rehabilitación motora. «Solo hay tres en España y nosotros tenemos uno», señala.

Otro logro alcanzado en estos 25 años es el alto nivel de recuperación funcional. Una misión que cada vez resulta más compleja por el cambio en el perfil de los pacientes. «Entre el 30 y 40% salen de aquí caminando», apunta Méndez, que aclara que, cuando la lesión medular es completa, no hay forma de recuperar la movilidad en la parte dañada.

«En los primeros cinco años atendíamos a gente muy joven, menor de 40 años, que llegaba tras sufrir accidentes de tráfico o zambullidas. Ahora, en la última década, predominan pacientes más mayores», señala el jefe del servicio de Rehabilitación, que precisa que siguen atendiendo a lesionados en accidentes de tráfico y zambullidas, pero ya no son los casos mayoritarios. «Ahora, la principal causa de lesión medular son las caídas en el hogar y en la calle», explica el médico sobre unos pacientes que actualmente rondan los 60 años y que suelen sufrir tetraplejia.

Cuanto más mayores son los afectados, mayor es la dificultad para recobrar la movilidad. «La recuperación funcional ya no es tan buena como cuando son jóvenes», indica sobre unos pacientes que requieren una estancia media más larga. Además, suelen ser pacientes con lesiones altas que pasan a depender de la respiración asistida.

Ayudar a los pacientes a superar el impacto emocional de los traumatismos es otra de las misiones de la unidad. Para ello cuentan con dos psicólogos y un paciente experto, Eduardo Martínez, quien organiza actividades deportivas y de ocio y participa una vez al mes en una reunión con los pacientes.

Su paraplejia se produjo tras un accidente ciclista hace doce años. «Cuando te dicen que no vas a poder caminar el resto de tu vida, te causa un shock, pero gracias a los profesionales de esta unidad te adaptas a esa nueva vida y puedes seguir adelante», afirma Martínez sobre la labor del personal de la unidad, que se ha convertido en su segunda familia. Ahora, Martínez demuestra a los nuevos pacientes que hay vida más allá del hospital y de la lesión. «He hecho cinco veces la travesía a nado entre Lanzarote y Fuerteventura, dos ya después de la lesión», dice el perenne deportista.

Cinco personas viven en la unidad: la gran cuenta pendiente

Cubrir las necesidades sociosanitarias de las personas cuya vida depende de un respirador es la asignatura pendiente en la atención de las lesiones medulares, según el jefe de Rehabilitación del Insular, José Luis Méndez.

«El principal reto que tenemos es mejorar los servicios sociales. No es normal que en una planta de 25 camas tengamos a cinco pacientes que viven en el hospital con nosotros», reconoce Méndez.

«No tenemos centros sociosanitarios ni pisos tutelados para atender a esta gente», lamenta el médico.