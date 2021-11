Amós García: «Hay que colocar en el debate el pasaporte covid» El presidente de la Asociación Española de Vacunología pide no bajar la guardia ante unas Navidades que no serán como las de 2020, «pero tampoco como las de 2019», las últimas sin covid

El doctor Amós García, vacunólogo y epidemiólogo. / R. C.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, (Santa Cruz de Tenerife, 67 años) vincula la explosión de casos en Centroeuropa con la baja cobertura de vacunación y la rebaja de las medidas de control en países como Alemania o Austria, aunque pide que en España mantengamos la guardia, porque el virus no se ha ido y llegan fechas en las que se multiplicarán los encuentros familiares en recintos cerrados, lugares donde hay más posibilidades de contagiarse, razón por la que abogó por no dejar de vacunar y mantener las medidas de prevención ya conocidas, uso de mascarillas, distancia social, ventilación y lavado frecuente de manos.

Amós García Rojas, que también es jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (aunque debería estar jubilado, «pero cualquiera se va con este pollo», dice el médico que el año pasado no se pudo coger ni un día de vacaciones), mostró su perplejidad por las diferentes resoluciones que están adoptando los tribunales de justicia en según qué comunidades autónomas con relación a la imposición del certificado vacunal, el llamado 'pasaporte covid', para acceder a locales de ocio como restaurantes y discotecas. «Es tremendamente confuso. Uno no llega a entender esa disparidad de criterios en función del ámbito geográfico en el que se encuentre. Es razonable que en el contexto de una situación tan compleja y difícil como es una pandemia, haya un discurso coherente, lógico y común que contribuya a no crear estas confusiones en la ciudadanía», apostilla.

«Es el momento de adoptar medidas definitivas más restrictivas en espacios cerrados mal ventilados, por ejemplo el pasaporte covid» Amós García Rojas Presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV)

Como presidente de la AEV, el experto, una de las voces médicas más relevantes en la lucha contra la covid, sostiene que existe un alto consenso entre los sanitarios sobre la necesidad de exigir el 'pasaporte covid' con unos criterios homógenos a todas las comunidades. «Nosotros lo tenemos claro. Donde hay problemas es en el momento de articular esas medidas. Desconozco a quién le corresponde dar cuerpo legal a eso, pero desde el punto de vista sanitario todos estamos de acuerdo», dice Amos, partidario de que la exigencia de esta cartilla de vacunación, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados, se coloque en el centro del debate antes de que lleguen las Navidades.

Más cultura de la prevención

Amós García Rojas (su nombre, de origen hebreo, le viene de su padre y su abuelo) es partidario de medidas más drásticas ante la explosión de casos en Europa, una estampida que atribuye a la baja cobertura vacunal y a que las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, se suprimieron de un día para otro. «Eso afortunadamente no se ha hecho en nuestro país. Aquí las coberturas vacunales son amplias y las medidas de prevención se siguen manteniendo. Yo, por ejemplo, te estoy hablando con la mascarilla puesta. Hemos tenido una mayor cultura de la prevención y no basada exclusivamente en las vacunas, porque no debemos poner todos los huevos en la cesta de las vacunas».

Con todo, el experto advierte que en España aún queda gente sin vacunar «y estamos cerca de otros países donde está difundiéndose el virus de manera importante, con lo cual seguirá aumentando la incidencia. Tenemos que actuar en una doble vertiente: vacunar, vacunar, vacunar y vacunar, y establecer las medidas preventivas adecuadas según el peso de la pandemia y el ámbito donde sabemos que se va a producir el mayor número de contagios, que va a ser en los espacios cerrados mal ventilados donde por relaciones de amistad, sociales o familiares nos desprendemos de la mascarilla. Ahí es donde se van a producir los contagios. Por lo tanto es el momento de adoptar medidas definitivas más restrictivas en esos espacios, por ejemplo el pasaporte covid», insiste.

Amos reclama que mantegamos la guardia alta «porque la pandemia está ahí». «No nos debemos situar en la A de alarma pero sí en la A de alerta», dice el médico epidemiólogo y vacunólogo, que apostilla: «Estas navidades no van a ser tan restrictivas como las del año pasado, pero tampoco van a ser como las de hace dos años», en referencia a que las de 2019 fueron las últimas que se disfrutaron en España con la libertad de vivir sin covid.