Alejandra le da la vuelta al cáncer Una niña de 9 años participa en una carrera solidaria contra la leucemia tras no poder hacerlo el año pasado por estar recibiendo quimio. Sus compañeros y profesoras se han volcado con ella durante su enfermedad

Cartel que recibió a Alejandra cuando regresó al colegio tras superar una leucemia infantil. / R. C.

Más de un cuarto de millón de chavales de toda España participan este viernes en una carrera solidaria contra la leucemia, el cáncer infantil más frecuente. Y para uno de ellos será la galopada más feliz de su vida. Esa enorme sonrisa pertenece a Alejandra Fernández, Ale, que acaba de cumplir 9 años y va a poder estar en la salida y en la meta de esta octava edición de La Vuelta al Cole, como se llama la carrera que organiza la fundación Unoentrecienmil, tras su forzosa ausencia en 2021 por culpa del cáncer que le diagnosticaron hace casi 18 meses.

El año pasado Alejandra, que cursa cuarto de Primaria en el colegio Santa Joaquina de Vedruna, en el distrito madrileño de Fuencarral, no pudo participar en La Vuelta al Cole porque era ella la que estaba enferma de leucemia y recibía tratamiento de quimioterapia en el hospital Niño Jesús, un centro de referencia en tumores infantiles.

El cansancio y la debilidad hicieron mella en su cuerpo, pero los ánimos que le insuflaban desde el colegio fueron un chute de energía y optimismo para la pequeña Alejandra. Ale, claro, perdió el pelo, pero su calva se ganó el corazón de todos. Aunque durante mucho tiempo no pudo asistir a clase, sus profesoras, Ana y Andrea, estuvieron constantemente pendientes de ella. Las dos se encargaron de que su alumna siguiera todas las materias online para mantener el ritmo del aula, y, más importante todavía, de que no perdiera el contacto con sus compañeros y le llegara todo su cariño.

Sus amigos le mandaban puntualmente los deberes, la llamaban a diario, hacían videoconferencias con ella, y la iban a visitar al hospital para que se sintiera arropada. Nunca le faltó el calor de la clase. Nunca se sintió desplazada. En la habitación del hospital, siempre fue una más del grupo. Nunca la dejaron sola. Y eso le ayudó a encarar el cáncer.

Alejandra, cuando estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia. / R. C.

El día en que Alejandra se reincorporó al colegio fue un día de fiesta, muy especial y emotivo. Prepararon su llegada con dibujos, mensajes de cariño y muchísimos abrazos. Un gran mural de colores con la frase 'Bienvenida al cole Ale. Te queremos' recibió a su valiente alumna, y ella no pudo estar más contenta de sentir el afecto de todos sus amigos y profesores.

«Un día muy emocionante»

Este viernes verá multiplicada esa felicidad no solo por su regreso a La Vuelta al Cole («tengo muchísimas ganas, aunque no sé si podré correr porque me canso e igual tengo que ir andando», explica), también por la alegría que sienten sus padres, Elena y Fran, y por la 'vuelta' que le ha dado al cáncer. Al matrimonio el mundo se les cayó encima de golpe en marzo de 2021, cuando diagnosticaron de leucemia a su hija mayor (tienen otra más pequeña, Claudia, de tres añitos). «Estaba muy cansada, tenía febrícula y con el apiretal se le pasaba, pero a los pocos días le volvía. Pensaban que podía ser covid y le hacían PCRs... Pero ella seguía cansada y pálida... hasta que una analítica confirmó las sospechas», rememora Elena.

«Tengo muchísimas ganas, aunque no sé si podré correr porque me canso e igual tengo que ir andando», dice la pequeña Ale, feliz de poder regresar a La Vuelta al Cole

Luego vino lo más doloroso, el ingreso en el hospital, los días y las noches en la planta de oncología, el penoso tratamiento intravenoso... «Es durísimo ver cómo le meten quimio a tu hija», cuenta Elena, que solo tiene palabras de agradecimiento para los profesionales del Niño Jesús «porque, dentro de lo duro que es todo, te ayudan a que resulte más fácil».

Alejandra estaba entonces acabando Segundo de Primaria y durante el curso siguiente tampoco pudo asistir a clase, ni a la edición de 2021 de la carrera solidaria en la que, sin embargo, estuvo muy presente puesto que sus compañeros llenaron el recorrido de carteles con mensajes de ánimo. «Jamás lo olvidaremos, tanto el colegio como la fundación Unoentrecienmil se han portado de maravilla», agradece Elena.

Hoy Ale sigue tomando sus pastillas de quimio, pero está feliz, ágil «¡y sana!», exclama su madre, radiante de ver a su hija preparándose para la carrera solidaria. «Es un día muy emocionante», afirma, «un día para celebrar, para agradecer y para visibilizar la leucemia infantil, una enfermedad de toda la familia», reflexiona Elena, feliz de ver a su Ale «fuerte y limpia», pero con los pies en el suelo «porque en la leucemia infantil hay un porcentaje de recaída. Por eso vivimos el momento y no hacemos planes a largo plazo», admite.

¿Y qué dice la pequeña Alejandra? Ahora mismo lo que más le preocupa es decorar la puerta de su dormitorio con telarañas y calaveras, y buscar un disfraz de bruja para Halloween. «Pero no voy a llevar sombrero ni escoba, solo una varita», aclara. Una varita que ojalá curara la leucemia infantil, pero casi mejor dejar la magia para otras cosas y apostar por iniciativas que ayudan a recaudar fondos para la investigación.

260.000 alumnos de 650 colegios

La Vuelta al Cole (así se llama porque el recorrido suele ser alrededor del patio del centro) es el mayor movimiento escolar contra la leucemia infantil, un tipo cáncer del que se diagnostica un caso cada día (el 20% no logra superarlo). Lo organiza la fundación Unoentrecienmil y en esta octava edición se van a movilizar 260.000 alumnos de 650 colegios de todo el país. Cada uno recibe un dorsal y dona un euro para recaudar fondos para lograr la cura de la leucemia infantil, al tiempo que sirve para sensibilizar a la sociedad sobre este tumor.

«El propósito es conseguir que se curen el 100% de los niños con leucemia, el cáncer infantil más frecuente. Y eso pasa por invertir en investigación», dicen desde la fundación Unoentrecienmil, que organiza la carrera

Desde el inicio de esta iniciativa hace ocho años, se han recaudado más de 1,7 millones de euros, destinados a la investigación de leucemia infantil. «La Vuelta al Cole es el movimiento de sensibilización más importante en la lucha contra este tipo de cáncer infantil para que, de una forma alegre y vital, desde los colegios se transmita el valor de la solidaridad y la empatía. Se trata de niños ayudando a niños. De esta forma, tanto los colegiales como sus familias se unen a la causa que persigue la curación plena de la enfermedad», resumen desde la fundación Unoentrecienmil.

Su propósito es conseguir que se curen el 100% de esos niños. «Y eso solo puede pasar invirtiendo en investigación», subrayan. En estos últimos años más de tres mil colegios han participado en la iniciativa y muchos repiten cada año.

Elena Huarte-Medicoa, directora de Unoentrecienmil hace balance de estos últimos años y comenta que «cuando se nos ocurrió la idea, no se nos pasaba por la cabeza llegar a tener estas cifras de tantos miles de colegios y niños corriendo para ayudarnos a vencer a la leucemia infantil. Estamos profundamente agradecidos a todas estas familias que se suman a través de sus centros escolares a nuestro movimiento para impulsar la curación plena de la leucemia. Hoy es un día de celebración. Hoy todos estos coles son un único cole», apostilla.