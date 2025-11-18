Hospital San José: «La nutrición es clave en la menopausia»

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:07 Compartir

La Dra. Mª Felisa Medina Cabrera, responsable del programa «Mi dieta saludable» del Servicio de Nutrición y Dietética de Hospital San José, ofrece pautas nutricionales para afrontar de la forma más saludable los cambios hormonales, metabólicos y físicos propios de la menopausia.

Climaterio, menopausia y síntomas asociados

La menopausia marca el final de la función ovárica y se confirma tras 12 meses consecutivos sin menstruación. Sin embargo, el periodo de transición de la vida reproductiva a la no reproductiva —denominada climaterio— puede durar entre 10 y 15 años y conlleva cambios hormonales progresivos que afectan la salud física y emocional. Conocer estas etapas permite comprender mejor los cambios hormonales y sus efectos en la salud femenina.

«El climaterio es un periodo de adaptación del organismo a niveles hormonales más bajos. Conocer sus fases permite anticipar riesgos y aplicar estrategias de prevención»

Perimenopausia: es la fase del climaterio que precede a la menopausia. Comienza aproximadamente cinco años antes de la menopausia, con menstruaciones irregulares y síntomas iniciales como sofocos, insomnio o sueño fragmentado, cambios de humor, mayor fatiga, sensibilidad mamaria y mayor sensibilidad emocional.

Menopausia: es la interrupción definitiva de la menstruación y se confirma tras doce meses consecutivos sin menstruación. Es el momento de evaluar la salud ósea, cardiovascular, metabólica y emocional.

Postmenopausia: en esta etapa se acentúan los efectos del déficit de estrógenos, con posible pérdida de densidad ósea y masa muscular, rigidez articular, alteraciones del metabolismo de lípidos y glucosa, sequedad de mucosas o infecciones urinarias recurrentes. También, pueden presentarse aumento de peso, estreñimiento, sequedad cutánea o alteraciones del ánimo.

La Dra. Medina señala que existen diversas estrategias para mitigar los síntomas que afectan la calidad de vida de la mujer, y que combinan intervención médica, hábitos de vida y nutrición.

«El objetivo no es solo aliviar los síntomas, sino prevenir complicaciones como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y alteraciones metabólicas»

La terapia hormonal sustitutiva puede indicarse en casos seleccionados, siempre bajo control médico. También, existen alternativas no hormonales, basadas en una dieta personalizada, programas de ejercicio y técnicas de relajación.

Dieta antiinflamatoria: beneficios demostrados

Durante la menopausia, los cambios hormonales pueden favorecer una inflamación de bajo grado asociada al aumento de lípidos, glucosa y grasa abdominal. El cambio en el perfil metabólico se traduce en una disminución de la masa magra y un aumento de la grasa, con un incremento del peso en 500 gramos anuales aproximadamente. Hay una tendencia fisiológica a un menor gasto energético porque cada vez hay menos masa magra.

Mantener una dieta antiinflamatoria basada en alimentos frescos, integrales y ricos en antioxidantes contribuye a reducir esta inflamación y a prevenir enfermedades crónicas.

Entre sus beneficios destacan la reducción de sofocos y sequedad vaginal; la mejora de la composición corporal y el mantenimiento de masa muscular, así como la disminución del riesgo de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

«Mantener una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable implica cuidar diversos aspectos de nuestra rutina diaria»

Se recomienda mantener una buena hidratación, bebiendo abundante agua e infusiones a lo largo del día, así como aumentar el consumo de fibra mediante frutas, verduras y cereales integrales. Las proteínas deben proceder preferentemente de fuentes magras como el pollo, el pavo, el pescado, las legumbres o el tofu, y es importante incorporar grasas saludables presentes en el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. Asimismo, conviene asegurar un adecuado aporte de calcio y vitamina D a través de lácteos desnatados, bebidas vegetales enriquecidas, pescados azules y verduras de hoja verde.

Debe evitarse el exceso de azúcares simples, grasas saturadas, alimentos procesados y refrescos.

El ejercicio físico es un complemento a la dieta, indispensable: ayuda a conservar la masa muscular, controlar el peso y generar endorfinas que mejoran el estado de ánimo. La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza resulta especialmente beneficiosa.

«Nutrición y actividad física son inseparables. Para una menopausia plena y estable, ambos elementos deben formar parte del plan de vida de cada mujer»

Enfoque integral para una vida plena

La menopausia es una etapa natural que puede vivirse con plenitud si se adoptan hábitos saludables. Una nutrición adecuada, el ejercicio regular y el acompañamiento profesional son claves para minimizar los síntomas y proteger la salud a largo plazo.

El Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital San José ofrece un enfoque integral que acompaña a cada mujer en esta transición, ayudándola a mantener su bienestar físico y emocional.

CONTACTO

Hospital San José. Servicio de Nutrición y Dietética

C/ Padre Cueto, 26 - Las Palmas G.C. 928 263 708/720

www.hospitalsanjose.es - Instagram - Facebook