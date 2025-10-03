7.000 médicos canarios están llamados este viernes a la huelga El paro está convocado a nivel nacional para exigir un estatuto propio

Los algo más de 7.000 médicos y facultativos de la sanidad pública canaria están llamados este viernes a la huelga convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos de España (CESM) para reclamar un estatuto propio.

Los médicos exigen al Ministerio de Sanidad que reconozca las especificidades de los profesionales médicos con una regulación distinta del Estatuto Marco del Personal Sanitario, aún en fase de aprobación.

Entienden que un estatuto propio podría dignificar la profesión reconociendo jornadas de 35 horas reales, retribuciones ajustadas a la responsabilidad que asumen, medidas de protección frente a las agresiones mediante protocolos claros y eficientes y la creación de la categoría profesional A1 Plus.

Otra de las demandas planteadas es la recalificación profesional de los médicos, de acuerdo con los años de formación y su nivel de responsabilidad, la regulación de los descansos, la modificación de la regulación de las guardias para que sean reconocidas como horas extraordinarias y computen como tiempo trabajado a efectos de jubilación, así como la libertad en el desarrollo profesional durante el tiempo libre.

Exigencia de exclusividad

Este último punto intenta evitar la pretensión del Ministerio de Sanidad de prohibir a los directivos y jefes de servicio del sistema público de salud la posibilidad de compatibilizar el ejercicio de su profesión en la sanidad privada. Esta incompatibilidad, prevista en el borrador del estatuto, ha puesto en pie de guerra a los profesionales, que advierten de que la medida disuadiría a los médicos de trabajar en la sanidad pública.

Por otra parte, la diputada del Común, Lola Padrón, expresó ayer su preocupación por el hecho de que los exámenes de estabilización sanitaria se estén realizando sin haber convocado un concurso de traslados previamente.

Con este proceso se adjudicarán plazas a las que los funcionarios no han podido optar, según informó la Plataforma de Médicos y Pediatras de Atención Primaria de Canarias, que denuncia que en Canarias no se convocan concursos de traslados desde hace 17 años.