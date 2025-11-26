Las 10.000 auxiliares de enfermería de las islas, llamadas este viernes a la huelga Los TCAE del archipiélago tildan de abusivos los servicios mínimos del paro | Piden retribuciones acordes a su formación y a la categoría C1

Un grupo de técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería (TCAE) en el hospital Materno.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:03 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Si paran, el sistema sanitario se quiebra. Sin embargo, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) llevan varias décadas soportando promesas incumplidas. Este viernes 28 de noviembre, 10.000 TCAE de la sanidad canaria están convocados a una huelga nacional para reclamar que se les reconozca la categoría C1, tal y como les corresponde tras la aprobación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep).

Para ejercer como TCAE hay que contar con un título de técnico de grado medio, lo cual ubica a estos profesionales en la categoría C1. Sin embargo, siguen clasificados en el subgrupo C2, con sueldos más bajos de los que les corresponden por ley. Esta diferencia salarial ronda los 300 euros al mes, según explica la miembro del comité de huelga, María Soledad Ramírez.

«Nuestro objetivo es que se cumpla la ley –el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público–, que dice que nosotras estamos en la categoría C1 porque tenemos un grado medio», señala Ramírez, que se queja de que actualmente perciben salarios acordes a estudios básicos y no a una formación profesional.

Sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios

La huelga ha sido convocada por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO). «No estamos con ningún sindicato. Somos una plataforma estatal de auxiliares de enfermería que nos hemos cansado de los sindicatos y de las promesas de los políticos», señaló Ramírez, quien agradeció el apoyo al colectivo de trabajadores Asamblea7Islas.

Además, el comité de huelga denuncia que desde la Consejería de Sanidad se está dificultando su derecho a la huelga con unos servicios mínimos abusivos que les impiden secundar el paro.

«Nos han impuesto unos servicios mínimos abusivos: nada menos que el 100% en todos los servicios, mientras que en otras comunidades el servicio esencial que prestamos se puede garantizar con un 50% de TCAE en Urgencias, un 60% en UCI o un 25% en Atención Primaria», indican desde el comité mediante un comunicado.

Sin embargo, desde Sanidad rechazan este extremo y aseguran que los servicios mínimos del 100% solo afectarán al personal de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, además de a los TCAE de los servicios hospitalarios de Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria. También habrá servicios mínimos con el 100% de la plantilla activada en las intervenciones quirúrgicas programadas de pacientes oncológicos y operaciones de otras patologías que no puedan demorarse.

Para el resto de la actividad hospitalaria, los servicios mínimos previstos serán los equivalentes a las plantillas de domingos y festivos.

«Los servicios mínimos coinciden con los generalmente establecidos en convocatorias de huelgas anteriores, por lo tanto no es cierto que sean del 100% en todos los servicios», afirman desde el Servicio Canario de la Salud, al tiempo que reiteran su respeto al derecho a la huelga.

Derechos cercenados

También dicen sentirse perseguidos porque la Consejería de Sanidad les ha denegado el permiso para concentrarse este viernes a las puertas de los centros sanitarios de Canarias entre las 11.30 y las 12.30 horas, tal y como habían previsto.

Al parecer, el comité de huelga presentó la solicitud para estas concentraciones fuera de plazo, una circunstancia que Sanidad alega para rechazar la petición. «No podremos hacer huelga en condiciones, pero se nos va a escuchar en las concentraciones que hemos convocado de forma simultánea en todas las comunidades autónomas», indica el comité de huelga en una nota.