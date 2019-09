Sable y luto

En esta cara destaca el precioso diseño en dorado con el nombre y la dirección del fotógrafo, y sobre él, escrito a plumilla, lo más interesante: “nº 6. Mi tía Lola González de León con la hija mayor Leocadia Samper González y el marido de mi tía César Samper González (médico)”.

Sobre el apuesto caballero que posa para pasar a la posteridad he averiguado algunas cosas. Residió en Santa Brígida y era médico militar. En los primeros años de milnovecientos ejerció la medicina en Arrecife de Lanzarote, hasta que en 1913 fue ascendido a director médico, lo que le supuso una gratificación de cinco pesetas diarias. Falleció el 15 de abril de 1923. Poco antes había perdido a su mujer y a sus dos hijos.

No habríamos averiguado nada de esto si no llega a ser por una sobrina del médico, de la que no sabemos nada, que conservó la fotografía y tuvo el acierto de escribir con mano temblorosa sus nombres en un intento de salvaguardar su memoria. Queda claro que lo consiguió.