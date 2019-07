«Sabemos como está dependencia, lo que hace falta es el tratamiento»

— ¿El nombre de la Consejería es una declaración de principios?

— Totalmente. Nosotras creemos que las áreas que comprende la Consejería no deben ser tratadas de forma asistencialista, casi beneficiencia, sino que son derechos garantizados que debiera tener la ciudadanía. De hecho, así o establece tanto el Estatuto de Autonomía como la propia Constitución y queremos darle esa visión. No le estamos regalando nada a nadie sino cubriendo los derechos que les pertenecen.

— Tiene competencias de gran trascendencia social, pero los datos son muy malos, como en dependencia.

— Los datos son catastróficos. Hay 30.000 personas que tienen la dependencia reconocida, pero hay 9.000 que, a pesar de tenerla reconocida no están recibiendo ningún tipo de prestación. Y esas son las que ya han pasado por el sistema, pero hay que imaginar todas las que quedan por valorar... Y en una población que cada vez está más envejecida. Muchas de esas personas mayores entran en el sistema y, a pesar del compromiso legal de atenderlas en seis meses, ahora mismo se está tardando casi dos años.

— Y el decreto no salió.

— Afortunadamente pudimos meter algo en la ley de Servicios Sociales

— Pero no se ha cambiado el sistema para agilizarlo.

— Para nosotras es fundamental. Creemos que no solo es un problemas de recursos, que evidentemente sí lo es, tanto materiales como humanos, pero también es un problema de gestión. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, modernizarnos y, en ese sentido, también se va a hacer un especial esfuerzo. Creo que hubo una pérdida de oportunidad por parte de CC, no solo en la gestión del día a día del Gobierno, también una pérdida de oportunidad política porque en los Presupuestos Generales del Estado que querían aprobar Unidas Podemos y el PSOE había un incremento bastante notorio de los recursos para dependencia y, sin embargo, votaron en contra de esos presupuestos que podrían haber hecho que se desarrollara no solo toda esa normativa que quedó pendiente sino tener esos recursos para garantizar que el servicio se presta en las mejores condiciones.

— La mesa técnica que revisó el fallido decreto que elaboró una empresa privada ha elaborado casi una hoja de ruta para las mejoras. ¿La tendrán en cuenta?

— Sí, el diagnóstico ya está. Una de las primeras cosas que quise hacer al ponerme al frente de la Consejería fue visitar a los trabajadores y trabajadoras. Primero para ponernos caras y conocernos porque son el engranaje de la máquina de la Consejería y son quienes mejor conocen en qué se está fallando. Hemos tenido una primera toma de contacto y ahora, cuando se nombre a la estructura de la Consejería, que estamos en ello, intentaremos perfilar todo. Ahí nos sentaremos más seriamente a la búsqueda de soluciones. A veces perdemos demasiado tiempo en un diagnóstico perpetuo de la situación pero nadie le pone remedio.

— También tiene las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas?

— Todos conocemos muy bien lo que está pasando. Yo creo que estamos totalmente diagnosticados. Lo que hace falta es el tratamiento.

— Para eso hacen falta recursos y parece que no hay no que dijeron que había.

— Eso, la verdad, nos preocupa porque nosotros pensábamos que la situación con la que nos íbamos a encontrar era bastante más positiva porque, además era lo que estaba diciendo el Gobierno saliente, pero luego vemos que nos ha dado un golpe en la cara la realidad. Aún así, vamos a intentar evitar todo lo posible que quien sufra las consecuencias de esto sea la gente. Vamos a seguir adelante con nuestra agenda social y con esos compromisos adquiridos con los trabajadores y trabajadoras. Pero sí que vemos que no va a ser fácil y que vamos a tener que buscar las fórmulas para poder seguir adelante quizás con una fiscalidad más progresiva en Canarias, algo que también se veía reflejado en el pacto.

— Para eso hace falta tiempo. ¿Qué hará en dependencia mientras?

— Podemos comenzar trabajando a través de la gestión y ser más eficientes y eficaces. La inyección económica tardará un poco más, pero también es verdad que ahora mismo vamos a empezar a elaborar el presupuesto y lo que está claro es que para el Gobierno la prioridad son los derechos sociales de la ciudadanía, la sanidad universal gratuita, mejorar la educación con escuelas de 0 a 3 años,... Por otra parte, la gente y los sectores más vulnerables, que no haya 80.000 familias que no tengan ingresos.

— Las cifras de la pobreza en Canarias son igualmente sangrantes en todos los informes pese a contar con un comisionado de la pobreza, que sigue haciendo un diagnóstico.

— Muchas veces lo que hacemos es pisar competencias. En la nueva estructura estamos reflexionando sobre cuál es la mejor fórmula. Ya tenemos también un Diputado del Común que es independiente y que está haciendo informes valiosísimos. El informe de Dependencia es muy clarificador. ¿Para qué duplicidad de funciones?

— ¿Para cuándo la renta básica?

— Nosotras la intentamos sacar en la pasada legislatura junto a NC y no pudimos por la realidad política de ese momento. Ahora sí sumamos mayoría y el presidente del Gobierno ha dicho que se va intentar que sea la primera ley que salga de este Gobierno. Es muy acorde con ese ADN con el que nace este pacto de progreso. Se han visto estas experiencias en otros territorios y funcionan.

— Póngale fecha a los compromisos.

— Queremos disminuir al menos a la mitad el tiempo de espera para la dependencia en el primer año. Aún así estaríamos lejos de lo que marca la ley [seis meses], pero creo que es un avance importante. Y cumplir a final de legislatura. En el tema de la Prestación Canaria de Inserción llegar al doble de personas en el primer año, a finales de la legislatura llegar a cubrir a esas 80.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso.

— Llevará Igualdad, que sale de Presidencia. ¿Se pierde la transversalidad?

— ¿Por qué va a ser menos transversal? Y ahora hablamos de una Consejería de Derechos Sociales. La transversalidad depende de cómo se desarrolle el trabajo desde el área. Ya hablé con otras consejerías para hablar de los protocolos para desarrollar la nueva ley trans en lo laboral, en lo sanitario... Igualdad está en nuestras manos porque en algún un lado hay que ubicar las competencias. Sé que ha habido esas dudas, pero aunque esté en esta Consejería será un tema transversal.

— Las dudas también son porque no es una viceconsejería.

— Vamos a crearla. La nueva estructura, que se llevará al próximo Consejo de Gobierno, contará con una Viceconsejería de Igualdad y Diversidad con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y una Dirección General de Diversidad y coordinará la Consejería de Derechos Sociales. No creamos una Consejería porque ahora no era el momento de engrosar el número de consejerías del Gobierno. Ya se lo adelantamos a algunos colectivos que estaban preocupados por este tema. Antes, Igualdad estaba en Presidencia, pero las políticas LGTB las llevaba Políticas Sociales. Parecía que era transversal, pero si miras el funcionamiento... Somos una sociedad diversa y en Canarias, afortunadamente, estamos mucho más avanzadas, pero creo que hacía falta también que en el nombre [de la Consejería] se viera latente.

— Los datos de violencia machista en Canarias son muy altos. ¿Qué hará?

— No se puede vincular directamente a la administración, pero sí que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, que el ICI colabore con Educación para hacer más pedagogía. O con Presidencia y Justicia para que las personas que toman las decisiones tengan una perspectiva de género.

— También falta personal, como forenses en el Instituto de Medicina Legal.

— Vamos a ser justos. Muchas veces las dificultades fueron consecuencia de ley presupuestaria que hacía bastante difícil las RPT, pero espero que se flexibilice un poco si hay Gobierno estatal, que estamos en ello, y que sea mucho más consciente.

— Después de tantos años en el poder ¿Está la administración hecha a la mano de CC?

— Por una parte es verdad, pero ahora se abre un nuevo tiempo y creo que hay mucha gente de dentro que estaba esperando ese oxígeno.

— ¿Están las aguas calmadas en Podemos después del asunto de las listas?

— Después de las elecciones se abre una nueva etapa, también para nuestra formación política. Dije que había que pasar un tiempo porque la prioridad era un cambio político y tras el verano entraremos en esa reflexión organizativa y, de aquí a final de año, me debo replantear qué papel tengo que jugar en la organización. No me voy a ir, porque creo en el proyecto, pero puedo aportar desde otro lugar y no solo desde la Secretaría General. Es sano también que haya renovaciones.

— ¿Se han cerrado las heridas?

— Ha sido bastante doloroso. Y aunque hay conflictos en todos los partidos, a lo mejor en Podemos somos más ruidosos. Pero debemos ser capaces de superar esta circunstancia por propia supervivencia de esta organización. Mucha gente no terminó de dar su confianza a Podemos por alguna de estas cosas y habrá que pensar en qué hacer para recuperar la confianza de la gente y ser más maduros. Podemos tener distintas sensibilidades, pero debemos convivir de la mejor manera posible. Creo que la gente lo va a agradecer.

— ¿Ve pacto en Madrid?

— Que miren a Canarias. Creo que tienen un ejemplo perfecto de actuar con generosidad, honestidad y lealtad. Si dejas a un lado los intereses partidistas se llega a buen puerto. También en Baleares, en Valencia... y aquí en distintos niveles.

— ¿Podemos nacional da más miedo?

— Damos igual. Aquí un representante de la CCE dijo que esto era un pacto de ‘comunistas radicales’. Miedo damos en todos lados, lo que pasa es que hay que saber bajar la tensión. En el Estado se han dicho cosas que, probablemente, hayan hecho que, al final, no se haya podido llegar a ese acuerdo. Tenemos tiempo. Hay una segunda oportunidad y creo que es lo que la gente está esperando. Mucha gente votó al PSOE como primera fuerza, pero queriendo ese pacto. Si nos vemos abocados a elecciones vamos a tener un Gobierno del trío de Colón.