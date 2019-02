Rubio: «Muchos mayores están desatendidos por falta de recursos»

En Canarias hay muchas Herminias Roque, la nonagenaria con demencia que vive sola en Lomo Las Azucenas, en Guía y está bajo la tutela del Gobierno canario. En 2017 en las islas se abrieron 521 diligencias procesales en materia de discapacidad, 353 en la provincia de Las Palmas. Es el primer paso para incapacitar a una persona y otorgarle su tutela al Gobierno canario pues se trata, en general, de personas «desprotegidas» bien «porque no tienen familia, o ésta no puede atenderlas...». Lo cierto es, asegura la fiscal decana de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos de Las Palmas, María Rosa Rubio, que, como Herminia «hay muchos casos. No es la única. Como ella, hay muchas personas mayores que están bastante desatendidas porque los recursos públicos no dan para más. Hay plazas limitadas y la lista de espera es de años».

A juicio de Rubio, también hay que resaltar el número de personas que están ingresadas en los hospitales que tendrían que estar en un centro sociosanitario. La fiscal carece de datos concretos, pero por su labor conoce casos tanto en el Insular como en el Negrín. «Son personas con alta médica, pero ya no pueden volver a su casa bien por las barreras arquitectónicas, o porque no tienen medios, ni familiares y se quedan ahí. Me han dicho que una cama hospitalaria de esas cuesta unos 700 euros al día. Esas personas están ocupando un recurso, con la lista de espera que hay. Y no solo es ese el problema, que ya es importante, sino que esa persona no está bien en un hospital. En los hospitales hay riesgo de infección y son personas vulnerables. Y, por otro lado, porque solo recibe asistencia sanitaria, no sociosanitaria. No está en un centro con asistencia, terapias,... No pueden salir a dar un paseo y tomar el sol. Están hospitalizadas, con el pijama puesto y siempre en la cama. Para mí eso es un maltrato», afirma la fiscal.