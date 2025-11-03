Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escultura robada de la Virgen del Buen Suceso, en Fuente del Maestre. R. H.

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

De unos 70 centímetros, estaba fuera de la ermita de Fuente del Maestre sobre una hornacina; los ladrones han usado martillo y cincel para llevársela

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

Lamento en Fuente del Maestre (6.557 habitantes, comarca de Zafra). Los ladrones se han llevado la imagen de la Virgen del Buen Suceso, una ... escultura fechada en el siglo XVII que se encontraba en una hornacina situada en el exterior de la ermita de Santiago o conocida también como la ermita de la Señora del Buen Suceso. El robo, según los vecinos del barrio, se produjo el domingo 26 de octubre y fue el lunes, esto es, hace una semana, cuando los fontaneses se dieron cuenta de este hecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  4. 4 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  5. 5 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  6. 6 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  7. 7 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  8. 8 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  9. 9 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  10. 10 «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz

Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en un municipio de Badajoz