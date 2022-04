Revisan una grieta en el frontal del coche del amigo de Esther López

Probar si Esther fue atropellada y su cuerpo ocultado, trasladado y dejado cuidadosamente en la cuneta de la carretera de Traspinedo 25 días después de su desaparición es en lo que se afanan los especialistas de la Guardia Civil que investigan el caso de la desaparición y muerte de la joven vecina de Traspinedo. Para eso se está estudiando el ordenador de a bordo y las causas de una grieta localizada en el frontal delantero del vehículo de Óscar S., el amigo de Esther López, convertido en las últimas horas en sospechoso principal, que estuvo declarando ayer durante horas en la Comandancia. Los investigadores le llamaron y él compareció voluntariamente para responder a preguntas sobre los hallazgos en el turismo, entre ellos, rastros de saliva en el maletero que podrían corresponderse con al ADN de Esther.

Junto con Ramón G. y Carlos L. 'Carolo', son las tres personas más investigadas en el caso, aunque solo el primero de ellos fue detenido y puesto en libertad y sigue a disposición judicial. Pero, con el nuevo giro de las pesquisas, el cerco policial se cierne ahora sobre Óscar, el último amigo en ver con vida a Esther, que la dejó, según su primera declaración, en el cruce próximo a la Maña tras discutir con ella porque se empeñó en seguir de fiesta esa madrugada del 13 de enero. Ha sido sometido, hasta el momento, a cuatro interrogatorios.

Al principio de la búsqueda de Esther, mucho antes de que un senderista localizara el cadáver de la mujer, de 35 años, el pasado 5 de febrero, se inspeccionó el interior del vehículo, un Volkswagen T-Roc de color gris. Entonces ya sorprendió a los investigadores la extrema limpieza del coche pero lo explicaron en que era un vehículo de 'leasing' prácticamente nuevo. Pero a partir de los nuevos resultados de las pruebas recogidas en su día, ahora se está analizando el exterior, donde se ha localizado una pequeña hendidura en la parte delantera, así como el ordenador de a bordo, que recoge cualquier anomalía durante la conducción, como un frenazo brusco o un cambio de dirección extraño, según han informado fuentes próximas a la investigación.

Peritos automovilísticos y un perro que busca restos

La investigación se ha reforzado con un perro adiestrado para detectar restos biológicos y se cuenta además con peritos de la marca del vehículo para comprobar si se ha cambiado alguna pieza en este tiempo.

Los primeros resultados de la autopsia confirmaron que el cuerpo de la joven presentaba una luxación en la cadera y contusiones por todo el cuerpo, unos golpes que podrían respaldar la hipótesis del atropello, intencionado o no, algo que también tendrán que determinar los investigadores, quienes también valoran las mediciones y resultados de la recreación del recorrido que pudo hacer el vehículo la noche de autos en esa carretera, donde no había huellas evidentes de frenada. Las lesiones sufridas por la joven no habrían sido mortales de necesidad y pudo fallecer por la pérdida de sangre y no haber recibido asistencia médica inmediata.