Retratos para celebrar la diversidad sexual

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran canaria

Seis fotografías que muestran otros tantos primeros planos de seis mujeres de distintas edades y diferente orientación sexual conforman la exposición Mujeres que desean a mujeres. Ponle cara a la diversidad de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y junto a las imágenes, sus «historias de vida», sus razones para mostrarse públicamente como son y su lucha por encontrar referentes y evitar el estigma. Erika Rodríguez (mujer trans lesbiana), Aleida Castro (lesbiana) y Alba Rodríguez (mujer trans bisexual) coinciden en que sin la ayuda del colectivo Gamá quizás no se hubieran atrevido a exponerse públicamente.

«Al principio dije que no, principalmente porque las personas trans tenemos un índice de paro y de rechazo importante y es exponerte innecesariamente. Pero luego me he visto con fuerza. Laboralmente estoy bien y me he atrevido porque hay que darle voz a las que no pueden», reconoce Alba.

Más fácil lo ha tenido Erika. O al menos ella así lo explica. «Yo he tenido mucha ayuda en el colectivo y les he dicho que cuentan conmigo. Además, yo me tiro a la piscina y después me doy cuenta de que el agua estaba muy fría. O será que como he tenido tanta suerte de no tener rechazo en la familia, con mis hijos, ni amistades, quizás eso ha influido en que me libere de esta manera».

El proceso de Aleida, en cambio, ha sido más prolongado. «Hace dos años no me hubiera atrevido», afirma. «Pero me he ido acostumbrado a compartir ciertas cosas y a mí me ha costado mucho encontrar casos como el mío y sentirme reflejada». Por eso, continúa, dijo que sí, «por si a alguien le sirve».

Erika señala que ella también tuvo «miedo», pero los superó. Por eso, continúa, «todas queremos visibilizarnos y ayudar a esas personas que no se atreven y tienen esos miedos. No estamos solas. Tenemos el colectivo. Es muy complicado decir ‘voy a salir’, pero tenemos ayuda», insiste.

Con la muestra (www.colectivogama.com) también se pretende romper estereotipos. De eso sabe mucho Alba, quien cree que en general se desconoce la realidad trans. Con esta exposición, abunda, se demuestra que «vivimos en un mundo diverso, por fortuna, y lo que pretende el proyecto es hablar de la diversidad, de las diferencias y de que eso no nos invalida como mujeres».