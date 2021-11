El relato de los dos «infiernos» del asesinato machista: ensañamiento y burocracia

Pero ella sabe que el mundo no se detiene. «Yo como porque mi madre me da de comer y me sigue pagando la hipoteca», prosigue Miriam, que ahora estudia Derecho, y enfoca sus conocimientos en su propia experiencia después que la primera abogada de oficio ni siquiera preparara su caso con el agravante de género,y las autoridades sanitarias no le reconocieran ningún grado de discapacidad. «Yo me he sentido totalmente abandonada y desprotegida a mi suerte», advierte. «Esto es un sálvese quien pueda por funcionarios que cobran de nuestros impuestos mensualmente. Es de locos. Mi asesino tiene cama, techo, comedor, gimnasio porque es un ser humano. Y yo me pregunto: ¿Y yo qué soy? Yo, a la que el banco le va a quitar la casa, que no puedo trabajar y no recibo ayuda económica, qué soy».