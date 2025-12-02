Reino Unido avisa a los ciudadanos que van de vacaciones a Canarias sobre las restricciones al fumar y las multas por una nueva ley Aunque estas islas no están a la cabeza del ranking español de playas libres de humos, conviene informarse del mapa de zonas «prohibidas» antes de elegir destino

Susana Lourdes Pérez de Pablo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 16:11 | Actualizado 16:47h.

La normativa española, a través de un anteproyecto de Ley que pretende entrar en vigor en 2026, establece una serie de prohibiciones o sanciones que repercuten de lleno a los turistas que visitan las islas y a todos los hosteleros. Los visitantes que lleguen a Canarias y también los propios habitantes del archipiélago van a ver condicionados sus planes, debido a que los municipios decidirán las playas «libres de humos», incluso para dispositivos que no generan humo, como son los vapers y el tabaco calentado.

Es fundamental, por tanto, que los viajeros se mantengan al día con las leyes locales y respeten la señalización que encontrarán en los complejos turísticos y entornos públicos para evitar sanciones. Hay que tener en cuenta que, aunque se espera que las multas sean significativas, aún no se han confirmado las cantidades exactas, pero sí conviene informarse tanto de la situación actual como de los precedentes.

Un portavoz de la aseguradora One Sure Insurance ha advertido en la publicación británica Birminghan que estas restricciones podrían sorprender a millones de turistas británicos, acostumbrados a fumar al aire libre o a consumir alternativas libres de humo, la cuales también serían prohibidas mientras están en España. «Para muchos británicos, disfrutar de un cigarrillo, tabaco calentado o un vaper en una terraza o en la playa siempre ha sido parte de la rutina de las vacaciones», aseguró el portavoz.

Así las cosas, lo primero que hay que saber, antes de elegir el destino vacacional en Canarias, es cuál es la norma y qué zonas se ven afectadas. La normativa en cuestión es el anteproyecto de la conocida como nueva Ley Antitabaco, que entraría en vigor en 2026, que establece una serie de pautas sobre fumar o vapear en espacios públicos.

Respecto a las terrazas, esta norma no distingue el cigarro tradicional de las alternativas como el vaper o cigarro calentado en cuanto a la reducción de daños. También hay que tener en cuenta que, tal y como se cita en el anteproyecto de Ley,«se considerará prohibido consumirproductos del tabaco en un perímetro que diste menos de 15 metros lineales de los accesos a los edificios públicos, centros sanitarios, centros sociales, centros educativos, universidades, museos, bibliotecas y otros centros de enseñanza o culturales, centros deportivos y parques o recintos infantiles.«

En cuanto a las playas de las Islas Canarias, el archipiélago cuenta este año con entre 67 y 68 playas en las que, por decisión municipal, está prohibido fumar y vapear. Según la asociación Nofumadores, en 2024 existen 67 playas catalogadas como «sin humo», 49 están en Gran Canaria, siete en Lanzarote y 11 en Tenerife.

Siguiendo este ranking, Canarias no estaría a la cabeza de las comunidades autónomas españolas con mayores restricciones para fumar en sus playas, situándose en tercer lugar. A la cabeza de la lista elaborada por dicha asociación, se encuentra Galicia, que han establecido 224 playas «libre de humo». Le sigue Cantabria, con 87 playas y Canarias, con 68. Por debajo, con cifras similares se encuentran Andalucía, que cuenta con 57 playas libres de humo; y Cataluña y las Islas Baleares, ambas con 52.