Regreso al verano de los 70

Cuestión de recursos La mitad del país, sin veraneo

En aquellos años, el país tampoco estaba para muchas alegrías: hasta el 77 no se vivieron las primeras vacaciones en democracia y asomaba la crisis del petróleo. Un sondeo del CIS del año 72 revelaba entonces que solo la mitad de la población tenía vacaciones remuneradas y, de ellos, no todos veraneaban. Quienes no lo hacían (un 49%) alegaban que no tenía recursos económicos para ello o que tenían trabajo. Quedarse en casa no era una opción tan rara. ¿Cuántos no se habrán planteado así el verano del coronavirus? «El fenómeno del ‘staycation’ (veranear en casa, con desplazamientos o actividades a nivel local) será visible, por la crisis sanitaria pero también por la recesión económica. Un estudio reciente ha cifrado este fenómeno en España en el 24%», sostiene Alfonso Vargas Sánchez, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Huelva, especializado en turismo. Hace 50 años, el fenómeno se situaba en un porcentaje muy similar: el 22% pasaba el verano «en casa».