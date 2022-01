Registrado un terremoto de magnitud 4.4 en el Golfo de Cádiz

Un terremoto de magnitud 4,4 se ha registrado en la noche de este sábado en el golfo de Cádiz sin que se hayan notificado hasta el momento daños personales ni materiales, según informa en un comunicado el servicio Emergencias 112.

El terremoto, de intensidad III, tuvo lugar a las 22,03 horas y a una profundidad de 13 kilómetros, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El 112 recibió un total de seis avisos de vecinos que habían notado el temblor en sus casas localizadas en municipios de la costa onubense. Concretamente, las llamadas se recibieron desde Ayamonte, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Huelva.

Tras hacer ronda con los operativos de emergencia, no se ha comunicado al centro coordinador constancia de daños.

🟥22:03 h. Se ha detectado un #terremoto en el Golfo de Cádiz de magnitud 4,4 y 13 km de profundidad, según @IGN_Sismologia

+ info https://t.co/9ncW6tMXK3pic.twitter.com/yk1xn0HuHn Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) January 1, 2022

Recomendaciones en caso de terremotos

Tras un terremoto, el 112 se recomienda mantener la calma y cortar cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada.

Durante el seísmo, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, se recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación.

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

Si el terremoto sorprenda a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.

Se debe comprobar que no hay heridos, examinar a los que están alrededor y no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etcétera).

Hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, visualmente y por el olor, sin poner a funcionar nada.

Después de una sacudida violenta se debe salir ordenadamente y paulatinamente del edificio que se ocupe. No usar el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia, conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades u organismos intervinientes a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales (@E112Andalucia/Facebook 112 Andalucía/@IGNSpain).