«Reconstruir la casa incendiada costará más de medio millón»

Aunque las familias de los menores condenados aleguen que es una indemnización excesiva, reconstruir la casa tal y como estaba antes del incendio costará más de medio millón de euros». La defensa del propietario del chalet de Castiello de Jaca que quedó calcinado el 17 de abril de 2022 por la negligencia de cuatro menores, tres de ellos guipuzcoanos, que se habían colado en el inmueble para hacer una fiesta, ya prepara su oposición al recurso que han presentado las familias de los chavales para evitar tener que hacer frente a una indemnización de 533.775 euros. La abogada María Jesús Ferreruela desveló este domingo a este periódico que próximamente presentará ante el Juzgado de Menores de Huesca sus alegaciones para que la Audiencia Provincial de Huesca rechace el recurso de los progenitores de los menores, a los que una primera sentencia ha condenado como «responsables civiles» de los actos cometidos por sus hijos y deberán hacer frente a una indemnización conjunta de más de medio millón –o lo que es lo mismo, 133.443 euros por familia– después de que la vivienda quedara reducida a cenizas por una 'gamberrada' que puede salir muy cara a sus causantes.

Un paseo por el solar que ocupaba la vivienda, cuyo propietario es de Zaragoza, permite comprobar que actualmente apenas queda rastro del flamante chalet de montaña que utilizaba para pasar periodos vacacionales y algunos fines de semana en el prepirineo oscense. Unas cuantas piedras amontonadas en el otrora cuidado césped del jardín es todo lo que queda del edificio que la jueza ha valorado en más de medio millón de euros. El perito contratado por la defensa del propietario consiguió que la sentencia fijase la indemnización en la tasación más alta que realizó para acometer una reconstrucción integral del chalet. La jueza decretó una indemnización de 428.767 euros para el propietario y otros 128.795 euros para la aseguradora del edificio.

La abogada María Jesús Ferreruela asegura que están «conformes» con la sentencia dictada por la jueza «y por eso estoy redactando la oposición al recurso presentado por las defensas de las cuatro familias condenadas». Añade que su cliente «tiene intención de reconstruir la casa siempre que nos acaben pagando la indemnización íntegra». Al ser preguntada sobre si la cantidad puede ser desmesurada, la letrada niega la mayor y asegura que «reconstruir la casa tal y como estaba antes del incendio costaría más de medio millón de euros a mi cliente».

A su juicio, las fotos que el propietario aportó en el juicio del estado de la casa –a las que ha tenido acceso este periódico– demuestran que el chalet «estaba en perfecto estado» y desmontan el argumento que emplearon los menores de que pensaban que era una casa «abandonada».

La sentencia considera a los padres de los menores «responsables civiles» de los actos de sus hijos y rechaza la petición que realizaron para lograr una moderación de su responsabilidad al no haber acreditado que vigilaran de forma diligente a sus hijos para evitar el incendio del chalet. «Corresponde a los padres acreditar que obraron con la diligencia debida en su deber de vigilancia, educación y formación integral respecto del menor y, al no haberse acreditado, no procede moderación», reza la sentencia.

Las defensas de las familias alegaron que el pago de esa cantidad resultaba «excesivo» y que «no corresponde con el valor de la compra de la vivienda», que fue de 320.000 euros en el año 2019, planteando un posible enriquecimiento ilícito. Sin embargo, este argumento fue rechazado por la jueza, que fija la indemnización en base al precio actual de mercado del inmueble. Los condenados han recurrido el fallo ante la Audiencia de Huesca.

Aunque los cuatro menores reconocieron en el juicio que accedieron al interior de la vivienda para hacer botellón, «excusaron su comportamiento» argumentando que «no sabían que estaban entrando sin permiso o que era una casa abandonada». La jueza desestimó ambas.