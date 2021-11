Ramírez: «El problema es que Sanidad no presta servicios sanitarios cuando se van del hospital»

El problema de las personas mayores con alta hospitalaria que siguen ingresadas en un asunto «sanitario» y no de políticas sociales. Así se expresa el presidente de la Asociación de directoras y gerentes de Asuntos Sociales, José Manuel Ramírez. A su juicio, la «débil Atención Primaria no puede soportar la tensión de atender a esa persona vulnerable. No le mandan al médico o a enfermería o a fisioterapeutas a su casa y la familia dice que no se lo lleva. Si lo coge Servicios Sociales lo mete en una residenca y para el sistema sanitario si está en una residencia ya lo atenderán allí, pero en las residencias no hay capacidad técnica para aboradr este planteamiento».

El sistema sanitario en Atención primaria «ha fracasado estrepitosamente», y recuerda que en Canarias «no existe personal sanitario del sistema público que refuerce las residencias. El servicio canariod e Salud continúa no refuerza con personal porpio las necesidadessanitarias que tiene esta población», abunda. «A fecha de hoy hay muchas residencias en Espaa a las que en más de un año y medio (por la pandemia) no ha ido el médico o médica de Atención Primaria a visitar a las personas institucionalizadas», afirma.

En su opinión, el sistema del Plan Individualizado de Atención, el PIA, ligado a la dependencia, debe ser «flexible» de tal forma que puedar servir para que una persona que se ha roto la cadera esté es un centro determinados meses para recuperarse y cuando pueda andar el PIA se convierta en ayuda a domicilio o en una prestaciónd e cuidados no porfesionales, pone de ejemplo.

Por su parte, el diputado del Común, Rafael Yanes, recuerda que en 2019 la Diputración investigó la situaciónd e estas personas y recomendó a Sanidad que fueran «trasladadas a un centro de mayores para dejar las camas libres para las personas que están esperando por una operación quirúrgica». En 2014 se aprobó ya una orden para el traslado, pero nunca se utilizó.