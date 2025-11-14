Quiles celebra entre protestas un acto sin autorización en la Universidad de La Laguna Quiles se dirigió con un megáfono a un centenar de simpatizantes que se congregaron en el aparcamiento situado frente a la Facultad de Derecho, donde se escucharon gritos de 'arriba España'

El activista Vito Quiles ha celebrado este viernes un acto político en el campus de La Laguna (Tenerife) no autorizado por el Rectorado, rodeado por un importante dispositivo policial y ante las protestas de unas 200 personas.

Quiles se dirigió con un megáfono a un centenar de simpatizantes que se congregaron en el aparcamiento situado frente a la Facultad de Derecho, donde se escucharon gritos de 'arriba España', insultos al presidente Pedro Sánchez y proclamas contra la inmigración.

Su intervención la comenzó criticando al rector de la ULL, Francisco García, por haberse negado a autorizar su evento.

Hace días, el máximo órgano de gobierno de la ULL había difundido un comunicado público con sus razones: la universidad, subrayaba, está comprometida «con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso», pero «no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas».

Luego, Vito Quiles se refirió a los estudiantes que protestaban contra su presencia en el campus como «defensores de una ideología criminal y miserable».

«Me han dicho mucho durante los últimos días que esta universidad es de extrema izquierda y que no iba a venir nadie. Que toda la gente de esta facultad está en contra de lo que pensamos, de los que defendemos una España patriótica», aseguró.

La concentración de protesta había sido promovida por la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), cuyo representante, Andrés Paz Pais, ha acusado a Quiles de buscar «dinamitar la convivencia» de un centro educativo donde «personas de todas las ideologías» se sientan a «dialogar sobre un futuro común».

«Viene a difundir odio, a difundir un discurso basado en mentiras, con el único objetivo de atacar al adversario político. Su discurso atenta contra los Derechos Humanos, contra la igualdad de género, niega el cambio climático, niega la libertad sexual de las personas. No podemos transigir contra un discurso que atenta contra los propios principios y fines de la universidad», ha indicado Pais.

En un comunicado, Podemos ha pedido al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, «explicaciones urgentes» al hecho de que se haya permitido este acto de Quiles en el campus de La Laguna a pesar de no contar con la autorización de la Universidad.

El partido cuestiona además que la Policía haya «escoltado» a un «agitador ultraderechista» mientras «se incitaba a la violencia».