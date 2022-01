Los cirujanos del Hospital Insular de Gran Canaria están «muy molestos» con la medida adoptada por la gerencia hospitalaria en la que los médicos especializados deben hacer guardia en el servicio de Urgencias por la presión asistencial que están sufriendo debido a la covid. Pero, sobre todo, están asombrados por las declaraciones públicas que ha realizado la directora médica del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Mercedes Prieto, en respuesta a la carta de dimisión de Manuel Díaz, jefe del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Insular, y la negativa de todo su equipo a cubrir estas guardias.

«Que usted haya salido usted diciendo en nada más y menos -en un medio de comunicación- que solamente 4 adjuntos del Hospital Insular no quieren trabajar y arrimar el hombro en esta etapa tan dura de pandemia. No puedo más que reír», le responde una de las cirujanas del citado servicio. «No nos quiera poner en contra del resto de los compañeros porque no lo va a conseguir; no somos estupidos», señala Irene Justo en su facebook.

«No somos cuatro. Somos muchos más, pero el miedo a sanciones es respetable. Sobre todo cuando uno trabaja con contratos de mierda, los que usted ofrece en este hospital del que es directora«, incide la cirujana vascular.

«Que usted me diga que no trabajamos... Mi servicio lleva meses con quirófanos suspendidos, pacientes esperando semanas para ser operados, cirujanos operando de urgencias cosas que no son urgentes con la inestimable ayuda de Anestesia y de todo el equipo quirúrgico para sacar a la gente para delante. Esta gente sí que es la que trabaja, la que tiene los zuecos manchados. No usted, y basta ya...no toda la culpa es del covid«. argumenta Justo ante las declaraciones de Prieto con las que trata de tachar de insolidarios a los profesionales que rechazan hacer guardias que no sean de su especialidad -Angiología y Cirugía Vascular- para la que están contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) y que están cubiertas por sus seguros de responsabilidad civil.

La profesional explica que «esos cuatro cirujanos le sacan adelante el trabajo de un servicio tan importante como el mío. Hacen 15 guardias localizadas cada mes. No libran las guardias para no suspender consultas y quirófanos. Algunas veces se ven en la obligación de operar sólos porque el resto de los compañeros están ocupados en otras tareas«.

«Además -prosigue- trabajan con una plantilla insuficiente a pesar de que algún cirujano vascular disfruta en su casa desde hace más de 12 años sin pasar por el hospital y cobrando, cosa de lo que usted es conocedora y, por supuesto, no por estar de baja, verdad, doctora? ¿Sabe de qué le hablo?. Nos hemos reunido varías veces por este tema, pero de eso mejor hablamos otro día«, concluye.

«¿Se ha pensado que los compañeros de Urgencias son tontos? De verdad cree que se van a poner contentos porque vaya un Oftalmólogo a ayudarles, a hacer un trabajo para el cual no están ni preparados ni cubiertos por su seguro«, pregunta Justo