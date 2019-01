¿Quién se hace cargo y cuida a Herminia?

A finales de noviembre de 2018 el Gobierno de Canarias tenía bajo tutela a 139 personas mayores y con discapacidad. Eleuteria Herminia Roque Castellano, que en febrero cumplirá 90 años, debería ser una de ellas. Su familia más cercana –es viuda y no tiene hijos– acudió el 9 de octubre al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santa María de Guía para declararla incapaz y que el Gobierno canario la tutelara ingresándola en una residencia. Pero Herminia Roque sigue en su casa, en Lomo Las Azucenas, en Guía, sola y, muchas veces, bajo llave para que no deambule por el campo. «Creíamos que ya se iban a hacer cargo de ella, pero no. Mi tía es un ser humano y no se merece esto. Le firmamos todo al Gobierno autónomo», afirma su sobrina, Adoración Roque, en referencia a que los bienes de las personas tuteladas, en este caso la casa, la finca, la paga y la cuenta corriente, pasan a ser administrados por quien ejerce la tutela.

En 2017 estaban empadronadas en Lomo Las Azucenas 34 hombres y 33 mujeres. Para llegar a esta zona de Guía hay que conducir por una carretera tan escarpada como sinuosa en la que se van sucediendo casas aisladas y campos de coles y papas. Herminia Roque trabajaba en una de estas fincas. «Mi tía era una mujer de tirar para adelante. Se quedó viuda hace 20 o 30 años. Hasta hace siete conducía un cuatro por cuatro, recogía tunos y los vendía. Era muy enérgica, muy activa», afirma su sobrina. Todo cambió cuando comenzó a padecer demencia senil.