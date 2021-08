El 55% de quienes se han puesto este mes la primera dosis tiene menos de 20 años

En lo que va de agosto, el personal del Servicio Canario de Salud ha administrado la primera dosis de las vacunas contra la covid a 110.038 personas, de ellas el 55% tiene menos de 20 años.

Es este sector de la población el que está tirando de la campaña vacunal canaria y, durante este mes, 61.418 jóvenes de entre doce y 19 años se han pinchado la primera dosis de la vacuna. De hecho, Canarias es, por detrás de Murcia, la comunidad española donde la respuesta de los adolescentes ha sido mejor.

Al final de julio el 31,5% de las personas de esta franja de edad tenía, al menos, una dosis puesta y, este domingo, el porcentaje ascendía al 65,65%, superando ampliamente al colectivo de los veinteañeros con una dosis, vacunados con la primera pauta en un 56,6%, solo nueve puntos más que a principios de mes. Esto significa que, en lo que va de agosto, 24.000 personas de entre 20 y 29 años se ha puesto la primera dosis de las vacunas.

Las 'vacuguaguas' han administrado en su primer fin de semana en funcionamiento unas 200 dosis en ambas capitales

También los más jóvenes han superado a los treinteañeros en cuanto a nivel de vacunación. Hasta el domingo, el 62,05% de la población canaria de entre 30 y 39 años tenía puesta, al menos, una dosis de la vacuna.

La iniciativa de permitir a los sexagenarios vacunarse con otro fármaco contra la covid que no fuera el de AstraZeneca apenas ha animado a pincharse a las personas de este rango de edad. Unas 2.400 personas de entre 60 y 65 años se han puesto la primera dosis en lo que llevamos de mes. De hecho, actualmente el 82,2% de este colectivo cuenta con, al menos, una dosis puesta, frente al 80,7 que ya la tenía cuando empezó agosto. Por otra parte, solo el 59,8% de quienes tienen entre 60 y 65 años se han puesto la pauta vacunal completa.

En el colectivo de entre 50 y 59 años, el 94,8% tiene al menos la primera pauta de la vacuna y el 95,03% ya está inmunizado.

En el caso de la población canaria de entre 40 y 49 años, ya cuenta con la pauta vacunal completa el 74,34%, es decir, ya se han inmunizado 239.405 personas de este numeroso grupo etario compuesto por un total de 322.041 personas.

Hasta el domingo, en Canarias había 1.412.004 personas con la pauta vacunal completa, es decir, el 72% de la población canaria mayor de 12 años.

Además, 1.601.072 personas tenía, al menos, una dosis puesta de las vacunas contra la covid, lo que supone el 81,66% de la población diana. Este porcentaje presenta un aumento de unos 5 puntos respecto a las personas que había en julio con la primera pauta puesta.

Para animar a ese 18,4% de la población diana que aún no se ha vacunado, el Servicio Canario de Salud está llamando a las personas que aún no han solicitado cita para resolver sus dudas y conocer sus razones para no protegerse. Además, se han puesto en marcha sendos puntos móviles de vacunación en las capitales canarias denominadas 'vacuguaguas'. Durante su primer fin de semana en funcionamiento, las vacuguaguas han administrado en concurridos puntos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife unas 200 dosis, sobre todo a personas dudosas o que no encontraban ocasión para vacunarse.