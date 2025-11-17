Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Activistas de Rebelión o Extinción, este lunes en Madrid. José Ramón Ladra

Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima

La organización Rebelión o Extinción realiza una protesta sorpresa en una de las sedes de la empresa Indra, dentro del marco de la COP30. «Es papel mojado»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

La dirección la sabían unas pocas personas y llegaron por separado. Con pintura roja mancharon las escaleras de acceso a una de las sedes madrileñas ... de la empresa Indra, una de empresa española dedicada a Defensa y Seguridad, entre otros sectores. En la fachada, junto al nombre, escribieron «genoc», con lo que formaban un juego de palabras: genocindra. Junto a dos tubos con forma de misiles estrellados que expulsaban humo negro, se agruparon más de medio centenar de jóvenes, con excepciones de un puñado de activistas, con banderas con el logo de Rebelión o Extinción, una asociación que lucha por frenar el cambio climático por medio de acciones pacíficas. Unos minutos después de las nueve de la mañana de este lunes, había comenzado la protesta contra el rearme, que pedía que esas partidas, que calculan en unos 33.000 millones de euros de «dinero público».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
  2. 2 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  3. 3 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  4. 4 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  5. 5 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  6. 6 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  7. 7 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 17 de noviembre
  9. 9 Nueva Paterna es una jungla
  10. 10 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima

Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima