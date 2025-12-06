Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El abuelo materno de Lucas llora junto a sus familiares. Efe

A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

El juez ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la progenitora y su pareja sentimental, a los que se les atribuye un delito de asesinato y de maltrato habitual

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:41

Comenta

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión de los dos detenidos, su madre y la pareja sentimental, por la muerte del pequeño Luca, de cuatro años, cuyo cuerpo apareció sin vida la noche de este miércoles en la playa de Garrucha, al límite con Mojácar.

Tras pasar hoy a disposición judicial, el juez ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los investigados, a los que, inicialmente, se les atribuye un delito de asesinato y de maltrato habitual. Esta decisión viene motivada por la gravedad de los hechos, evitar el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas.

Una vez que J. D., pareja sentimental de la madre de Luca, se ha sentado ante el juez, ha prestado declaración por los hechos mientras que la progenitora del menor se ha acogido a su derecho a no prestar declaración, según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El caso, bajo secreto de sumario, mantiene a Garrucha «consternada» por el fallecimiento del crío que, según los primeros indicios de la autopsia preliminar, habría presentado «signos de violencia física y sexual». La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa analizando los elementos en torno a este caso para reconstruir el crimen.

