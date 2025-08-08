Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Guardia Civil, este viernes, en la prisión de Sangonera la Verde AGM

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

El ataque se produjo esta madrugada en una celda del módulo 1, donde se ubica a reclusos con buena conducta

Raúl Hernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:50

Un interno de la prisión de Sangonera la Verde, en la Región de Murcia, mató esta madrugada por otro preso, cortándole el cuello con la tapa afilada de una lata dentro de su celda. El suceso se produjo hacia las cuatro de la mañana en el módulo 1, conocido como 'de respeto', un área donde se ubica a reclusos con buena conducta.

Fuentes cercanas al caso confirman que el ataque fue mortal y que, pese a la rápida intervención de los funcionarios, no se pudo salvar la vida de la víctima. El presunto autor fue reducido y aislado tras el incidente.

La Guardia Civil, que tiene competencia en las investigaciones dentro de los centros penitenciarios, se ha hecho cargo de las diligencias. En el lugar trabajan desde primeras horas equipos de Policía Judicial y forenses para el levantamiento del cadáver y la recogida de pruebas.

Las fuentes señalan que la víctima había ingresado en el centro penitenciario hacía unos días y en las últimas semanas ya se habían registrado enfrentamientos entre reclusos, precisamente haciendo uso de las tapas de las latas de aluminio. El uso de objetos cortantes improvisados, como fragmentos de metal o tapas de lata, es una amenaza recurrente en el ámbito penitenciario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea
  2. 2 Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo
  5. 5 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  6. 6 Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas»
  7. 7 Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su vivienda en Fuerteventura
  8. 8 Primera alerta máxima por calor en toda Canarias a la vez
  9. 9 Guía para entender el enjambre sísmico del Teide: ¿debemos preocuparnos por una erupción?
  10. 10 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia