La presión sostenida en las UCI coincide con el predominio de la cepa británica

La variante británica del coronavirus se ha expandido en los últimos meses por el archipiélago y su prevalencia es ahora mayoritaria. De hecho, Canarias detectó la probable presencia de la cepa de Kent en el 88,8% de 335 muestras estudiadas en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de abril, según el informe emitido ayer por el Ministerio de Sanidad sobre las variantes de Sars-CoV-2 de importancia en salud pública.

La presencia estimada de esta variante B.1.1.7 se redujo en el archipiélago en relación a la semana anterior, cuando se identificó su posible presencia en el 96,4% de los casos analizados. No obstante, desde mediados de febrero hasta principios de abril, la prevalencia de la variante en Canarias ha crecido del 75% al 90%, según el informe.

Esta rápida expansión podría explicar la sostenida presión que sufren las unidades de críticos de los hospitales canarios que, desde el pico de la tercera ola, mantienen casi invariable su nivel de ocupación por pacientes de covid-19, que ha oscilado entre las 89 camas de UCI ocupadas el 4 de febrero y las 88 de ayer.

De hecho, hace unos días, el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, expresó su preocupación no solo por los datos de los contagios, sino por la presión que están sufriendo las UCI del archipiélago. Una presión, dijo, se debe a que las estancias en las unidades de cuidados intensivos se están prolongando más que al principio de la pandemia, al igual que está ocurriendo en otros lugares, junto al descenso en la edad de los pacientes ingresados en estado crítico por covid.

No obstante, la circulación de la cepa británica en las islas es similar a la que registra el resto regiones. Así, la comunidad donde se sospecha que hay más casos ligados a esta variante es Asturias, en la que se han identificado sus rasgos en el 98,8% de los casos y donde menos, en Aragón, con una presencia estimada en el 74,2% de los positivos.

El documento recoge una estimación de la prevalencia de la variante británica en las distintas comunidades por cribados mediante un marcador (SGTF), con gen S no detectable, o PCR específica, dirigida a identificar alguna de sus mutaciones. No obstante, el Ministerio aclara que este cálculo no es preciso, ya que aún no se ha llevado a cabo la integración de la secuenciación en la vigilancia epidemiológica con muestreos aleatorios.

Además de observar la evolución de la cepa británica en el país, el Ministerio detalla que se han detectado tres nuevos casos de la variante sudafricana, que ya suma 79 casos en España; además de 32 positivos ligados a la cepa brasileña P.1. (Manaos), de la que se ha detectado 67 casos. A estas cepas de interés se suma la B.1-525, originada en Dinamarca, con 41 positivos, de los que seis habían recibido la pauta completa de la vacuna.

De la variante californiana, se ha detectado un nuevo caso y ya son 26 los identificados en el país. De la de Uganda se localizó tres casos y de la de Praga, 34 en cinco comunidades, si bien el Ministerio no identifica los lugares donde se han diagnosticado.

Los contagios diarios en Canarias están experimentando altibajos que, finalmente, apenas han variado la curva epidémica.

Así, mientras en Gran Canaria se ha apreciado un descenso en la transmisión del coronavirus, Tenerife ha tomado el relevo como epicentro de la pandemia y de los 203 contagios notificados este lunes en Canarias, la isla registró el 60,5%, un total de 123.

Gran Canaria sumó ayer 68 infecciones y Lanzarote y Fuerteventura, otras seis, respectivamente. El resto de las islas no apuntaron contagios en una jornada en la que no se informó de ninguna muerte por la covid en el archipiélago, donde el virus se ha cobrado un total de 711 vidas.

Por otra parte, en Canarias hasta ayer había 4.452 personas lidiando con el virus. De ellas, el 9%, 409, estaban hospitalizadas por la covid. En concreto había 321 en planta y 88 en las UCI. Los hospitales grancanarios atendían a 45 personas en estado crítico; los tinerfeños a 37, los de Lanzarote y La Palma atendían a dos enfermos, respectivamente, y el de El Hierro y el de Fuerteventura asistían en sus UCI a sendos pacientes críticos por covid.