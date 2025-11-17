Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. R.C.

El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»

Luis Argüello asegura que León XIV está «informado» de la investigación por abusos al titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

El Papa León XIV ha afrontado hoy la situación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, del que la semana pasada se supo que ... está siendo investigado por el Vaticano por un supuesto caso de abusos sexuales a menores, durante la reunión que ha mantenido en la Santa Sede con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según ha asegurado tras la cita el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, «podría ser aceptada próximamente» la renuncia de Zornoza, de 76 años, que ya presentó al Papa su solicitud para jubilarse al cumplir los 75, como marca el derecho canónico.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  4. 4 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  5. 5 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  6. 6 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  7. 7 Más de mil personas protestan en la costa de Telde por la contaminación marina
  8. 8 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria
  9. 9 Gran Canaria vibra con el regreso a los 90
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 17 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»

El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»