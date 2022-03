Los Premios Genio de Vocento reúnen a expertos para hablar sobre lo último en bienestar y calidad de vida

Descubrimiento, inspiración y aprendizaje. Es la mejor definición de los Premios Genio de la publicidad para su decimoquinta edición, que se celebra desde ayer en Bilbao. Unos galardones que cada año organiza CMVocento, con el patrocinio de Dentsu España, KIA y Estrella Galicia, y el asesoramiento estratégico de SCOPEN y cuyo anfitrión de excepción ha sido, esta vez, el periódico EL CORREO. Y cita ineludible también para los profesionales líderes de la industria publicitaria para inspirarse y descubrir lo que la innovación en diferentes áreas está trayendo al mundo y para reconocer los trabajos más innovadores del año, tanto en el área publicitaria como en el área del desarrollo de productos y servicios.

Hasta 200 profesionales del mundillo celebraron ayer un networkig en el estadio de San Mamés y han seguido, durante toda la mañana de hoy en el auditorio del Museo Guggenheim las ponencias impartidas por expertos de disciplinas tan dispares como la antropología, la gastronomía, la salud, el deporte y el futuro. El hilo conductor de unos y otros, en cada edición de los Premios Genio se elige uno, ha sido el «bienestar» ('wellbeing' en inglés), un concepto que aglutina aspectos relacionados con la calidad de vida, y todas las tendencias que circulan para lograrlo, ahora que la pandemia ha hecho trizas o ha cambiado las que ya existían de forma drástica.

Rafael Martínez Vega, Director General de CMVocento, ha inaugurado las jornadas en el Guggenheim. «Venimos a disfrutar, aprender y reconocer el talento en un momento en que a los medios nos toca pelear por la audiencia y por la comunicación de la verdad», ha subrayado. Con Kika Samblás, consejera delegada de SCOPEN, ha recibido a cada uno de los ponentes. «Si de aquí salís descubriendo algo nuevo, aprendiendo algo nuevo e inspirados, nuestro objetivo está cumplido. Aquí vamos a ver a gente que ha luchado por conseguir un sueño y lo ha logrado», ha añadido Samblás, para a continuación dar paso a la primera de las exposiciones, a cargo de la médica y paleoantropóloga María Martiñón, miembro también del Equipo Investigador de Atapuerca desde 1998 y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Martiñón se ha atrevido con una firme aseveración en plena era del veganismo: «Gracias a la proteína de carne que ingerimos podemos permitirnos la inversión energética que requiere nuestro cerebro», ha dicho, antes de interpelar al auditorio con una pregunta cuya respuesta ha dejado a todos mudos: «¿Sabéis que el número de amigos, personas con las que se mantiene una relación recíproca y con un vínculo sentimental, que tenemos de media es 150?». A continuación, el chef donostiarra ha recordado que «cuando comemos no sólo ingerimos alimentos, sino que comemos cultura, sensorialidad, historia, afecto, recuerdos y modos de vida».

El responsable del Mugaritz, reconocido internacionalmente como uno de los mejores restaurantes del mundo, se ha ganado al público hablando sobre el futuro de la comida desde el pasado y de la nutrición como «elemento clave en la mejora del bienestar del ser humano». Ha hecho incluso un divertido experimento con base científica con los asistentes a la jornada de los Premios Genio de CMVocento reunidos en la capital vizcaína para determinar quiénes de entre todos ellos podían considerarse «superdegustador» de alimentos. Pues no había tantos. «La genética influye», ha advertido.

Monitorizados

Beatriz Crespo Ruiz, doctorada en medicina y rendimiento deportivo especializada en el ámbito de la rehabilitación y la discapacidad y fundadora de Freedom & Flow, ha disertado sobre «lo fácil que sería poder cuidarse sin tener que pensar en ello todo el día». «Lo que viene es esto, objetos conectados a nosotros que nos van indicando cómo cuidarnos», ha señalado, «porque ya estamos monitorizados». «Vivimos en una sociedad que cada vez está más polarizada. Si uno no camina 10.000 pasos se cree que no está haciendo nada. Y entonces se va al lado contrario y se infla de comida porque se dice, hay una vida y hay que vivirla. ¿O no?», ha interpelado.

El valenciano Iker Marcaide, uno de los emprendedores más exitosos de España, fundador de Flywire, la primera startup de origen español que consiguió cotizar en el Nasdaq, ha hablado de cómo fue fundar un colegio de filosofía Montessori y de cómo está siendo crear un barrio sostenible en Valencia. «He aprendido que el éxito es una palabra muy relativa. Yo he trabajado mucho por corregir mis defectos y mis debilidades y he aprendido que hay que generar equipos, porque reconociendo mis debilidades veo las fortalezas de los demás», ha revelado. A manos de Marcaide ha ido a parar el galardón 'Genio Azul', que premia la trayectoria de uno de los ponentes. Marcaide fundó Flywire para solucionar un problema que experimentó como estudiante internacional y ahora crea proyectos sostenibles desde su aceleradora Zubi Labs.

Por último, ha intervenido Ander Mirambell, pionero en España del skeleton, al convertirse en 2010 en el primer español en competir en este deporte en unos Juegos Olímpicos (en Vancouver 2010 firmó una 24ª posición, que repitió cuatro años después en Sochi 2014, mientras que en PyeongChang 2018 fue 23º y 24º en Pekín 2022). Su intervención ha sido muy impactante y emocionante, por cuanto ha relatado los pasos que dio hasta convertirse en un deporte tan poco conocido. «Mis primeras zapatillas las hice con un rallador de queso», ha revelado ante un auditorio ojiplático. «Cuando tenemos problemas, hay que saber adaptarse, los perdedores se quejan, los ganadores se adaptan, me he dicho muchas veces». «Los sueños no sé si se cumplen, pero ya sólo el hecho de lucharlos vale la pena», ha concluido entre el aplauso general.