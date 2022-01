Premio Fronteras por relacionar el cambio climático y la desaparición de los glaciares

Los glaciares son el mejor termómetro del cambio climático. Su imparable y dramático retroceso marca los tiempos del calentamiento global. Su sensibilidad a las variaciones del clima representan un sistema de alerta temprana para nuestro planeta. Ellen Mosley-Thompson y Lonnie Thompson, una pareja de glaciólogos estadounidenses de 70 y 73 años respectivamente, llevan estudiando los glaciares desde los años 70. Muchos de los que pisaron por primera vez ya no existen. El cambio climático los derritió. Pero en los últimos años, esta desaparición avanza más rápido que nunca. Y la mano del hombre tiene la culpa. Por ejemplo, en una de sus expediciones comprobaron un retroceso de hasta un 93% en los glaciares en Nueva Guinea, en un periodo de 39 años (1980-2018) y un 71% en Kilimanjaro (1987-2018). Por estudios como estos, que les ha llevado a participar en más de 70 expediciones a los hielos del Himalaya, los Andes...., la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento les ha concedido su premio en Cambio Climático en su decimocuarta edición. El prestigioso galardón reconoce a esta veterana pareja de glaciólogos por «avanzar en el conocimiento y la comprensión del cambio climático en el pasado y el presente a través de su persistente dedicación a la investigación con testigos de hielo en los glaciares de alta montaña, que están desapareciendo rápidamente en los trópicos y las latitudes medias», recoge el acta del jurado.

Los también paleoclimatólogos –nominados al premio por la doctora Claire Parkinson, investigadora sénior en Cambio Climático del Centro Espacial Goddard de la NASA– han construido una amplia biblioteca del clima del pasado mediante el análisis del aire atrapado en las profundidades de los hielos del planeta. Las muestras se obtienen perforando y extrayendo catas cilíndricas de hielo, llamadas testigos. En los polos este registro helado permite retroceder hasta hace 800.000 años −muestras obtenidas en la Antártida en perforaciones de 3.200 metros−, y en los glaciares de alta montaña, hasta hace 20.000 años. El análisis de estos testigos confirma que las concentraciones atmosféricas actuales de gases de efecto invernadero no tienen precedente.

Los premiados han demostrado que el cambio climático actual se caracteriza por su rapidez y no tiene una causa natural sino que se debe a la acción humana

«El trabajo de los galardonados pone el cambio climático actual en el contexto de la variabilidad natural del clima, incluyendo zonas tropicales y de latitudes medias en las que no se contaba con registros tan largos», explica José Manuel Gutiérrez, director del Instituto de Física de Cantabria y miembro del jurado. «A escalas geológicas de miles de años el clima ha sido cambiante, pero como demuestran los datos que ellos han obtenido, el cambio actual no tiene precedentes y se caracteriza por su rapidez; además, no tiene una causa natural sino que se debe a la acción del ser humano. La prueba más evidente de este cambio es que, de hecho, los glaciares en los que ellos han trabajado en las últimas cuatro décadas están desapareciendo y, por tanto, si no fuera por su trabajo, no hubiéramos contado con esa información».

Los Thompson son pioneros en la investigación de las masas heladas en alta montaña, y comenzaron a estudiar los glaciares hace más de 40 años

Catedráticos en el Byrd Polar and Climate Research Center (BPRC), de la Universidad Estatal de Ohio (EE UU), los Thompson son pioneros en la investigación de las masas heladas en alta montaña, cuyo acceso requiere expediciones complejas. Son «enormemente valiosas» –ha señalado tras el fallo el oceanógrafo Carlos Duarte, secretario del jurado− porque son el único registro climático detallado que permite relacionar las variaciones en el clima con el auge y colapso de antiguas civilizaciones como la inca, entre otras.

Además, junto a las burbujas de aire, en el hielo ha quedado atrapado polen y otras impurezas que informan de la evolución de ecosistemas como la selva amazónica y sobre la duración de las corrientes oceánicas de El Niño y La Niña, fenómenos de gran peso en el sistema climático.

En las últimas cuatro décadas, Ellen Mosley-Thompson ha dirigido nueve expediciones a la Antártida y seis a Groenlandia. Lonnie Thompson ha encabezado medio centenar de expediciones a glaciares de alta montaña en el Himalaya, el Kilimanjaro y los Andes. Una de las más recientes tuvo lugar en 2019, al Huascarán, uno de los picos más altos de los Andes peruanos; pese a las condiciones extremas de alta montaña, con nieve perpetua y falta de oxígeno, extrajeron un testigo de hielo de 471 metros.

Burbujas de aire

En su nombre y en el de Ellen, convaleciente de una enfermedad, Lonnie Thompson ha querido expresar, en una entrevista concedida nada más conocer el fallo, su satisfacción por recibir el premio y ha destacado cómo su descubrimiento más importante a lo largo de sus décadas de investigación es que «los glaciares son un sistema de alerta temprana para el planeta», dada su alta sensibilidad a las variaciones del clima.

«Los glaciares», explica, «no solo son registros del clima pasado, sino también indicadores del clima actual. En las burbujas de aire, tenemos la historia de variaciones en el dióxido de carbono, metano y todos los gases que nos preocupan de cara a los próximos 100 años».

Sus expediciones han comprobado un dramático retroceso de hasta un 93% en los glaciares en Nueva Guinea, en un periodo de 39 años (1980-2018) y un 71% en Kilimanjaro (1987-2018)

Cuando empezaron sus expediciones, en los años setenta, Thompson recuerda que «el cambio climático no era una preocupación», pero su investigación ha constatado que los glaciares «no solo están retrocediendo, sino que lo están haciendo cada vez más rápidamente».

El acta del jurado da cuenta del papel de los Thompson como observadores y registradores de glaciares en vías de extinción: «Los datos que obtuvieron con enorme esfuerzo durante una impresionante serie de 78 expediciones a regiones de gran altitud en los Andes, el Himalaya y el Kilimanjaro han enriquecido la interpretación del cambio climático en el registro de los testigos de hielo, y han documentado la variabilidad climática tropical y sus impactos en ecosistemas y sociedades», señala el acta.

Las expediciones de los Thompson han comprobado, por ejemplo, un dramático retroceso de hasta un 93% en los glaciares en Nueva Guinea, en un periodo de 39 años (1980-2018), un 71% en Kilimanjaro (1987-2018), y un 46% en el glaciar peruano de Quelccaya (1976-2020). «Este proceso acelerado de deshielo indica un significativo impacto de la actividad humana», afirma Lonnie Thompson.

Además, el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), publicado en agosto de 2021, ha certificado también el retroceso en los glaciares de todo el planeta, que según imágenes de satélite habrían perdido más masa entre 2010 y 2019 que en las décadas desde que se tienen registros. Se estima que, según varíen las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de masa de los glaciares en el siglo XXI oscilaría entre el 18 y el 36%. Las mayores pérdidas se han registrado en los Andes, Europa Central, Alaska e Islandia.

Consecuencias para las comunidades locales

Lonnie Thompson advierte de las graves consecuencias del retroceso de los glaciares para las comunidades locales, que ya se están viendo afectadas. La pérdida de glaciares implica escasez de agua, con el consiguiente impacto sobre el suministro de alimentos, agua potable y energía hidroeléctrica.

Pero además, a Thompson le preocupa «cómo esto va a impactar sobre el aumento del nivel del agua a escala global. Hoy no solo están retrocediendo los glaciares de las montañas, sino el hielo en Groenlandia y la Antártida. Los glaciares nos están diciendo que las temperaturas están aumentando y el nivel del mar continuará subiendo».

Thompson advierte de que este aumento del nivel del mar inevitablemente «va a desplazar a muchas personas», y se pregunta: «Si ya hoy no gestionamos bien la inmigración en nuestro mundo actual ¿cómo afrontaremos el desplazamiento de millones de personas?».