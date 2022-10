Premià de Dalt rompe el contrato con Desokupa

El Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) ha roto el contrato con la empresa Desokupa. La polémica compañía, que se presenta como experta en el desalojo de viviendas, ya no trabajará para el Ayuntamiento del Maresme. La vinculación contractual solo ha durado cuatro días. Desde que se supo que el consistorio había contratado los servicios de la controvertida empresa, relacionada con la ultraderecha y conocida por sus métodos expeditivos, empleando coacciones para desalojar ocupas, el foco de la polémica se situó sobre el ayuntamiento, gobernado por Junts y el PSC. Ambos partidos se desmarcaron de la decisión del municipio.

El contrato era por un año, a razón de 3.000 euros para asesorar a la Policía Local en «la recuperación de bienes inmuebles ocupados de forma mafiosa y/o delincuencial». El Ayuntamiento justificó el contrato porque a su juicio la empresa, dirigida por Daniel Esteve, ofrece métodos alternativos extrajudiciales para la recuperación de la posesión de la vivienda. El consistorio argumentó la «impotencia» de la Policía local y los Mossos en la lucha contra la ocupación y el «sufrimiento» de los vecinos.

El Ayuntamiento ha informado este lunes en un comunicado que la rescisión del contrato se adoptó por mutuo acuerdo «después de que el responsable de la empresa Desokupa manifestara públicamente su voluntad de no cobrar al consistorio por el servicio de asesoramiento contratado». El alcalde, Josep Triadó, recibió fuertes críticas. Desde dar cobertura a la ultraderecha a amparar con dinero público la contratación de cuerpos parapoliciales para labores de seguridad y orden público. Las presiones de las direcciones de PSC y Junts para que rompiera el contrato también han surtido efecto. No obstante, el alcalde no descarta atender la oferta de la empresa de recibir asesoramiento gratuito.