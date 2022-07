De potencia portuaria a ciudad interior

El cambio climático está alterando el planeta y los últimos estudios alertan de que, si no le ponemos remedio ya, la amenaza de la subida del nivel del mar al menos un metro este siglo se hará realidad. Como poco, se inundarán numerosos enclaves costeros y playas en los cinco continentes. Aunque, visto todo con cierta con retrospectiva, no es nada que no haya pasado antes. Un repaso histórico a la geografía del globo revela que, en realidad, los litorales han cambiado ya mucho debido a su propia evolución natural y a la intervención humana. Eso sí, antes todo solía ocurrir prácticamente al revés de lo que está por venir: la tierra era la que se expandía ocupando miles de hectáreas de lámina de agua y provocando que, por ejemplo, ciudades antaño eminentemente portuarias se hayan ido alejando de la línea de costa y perdiendo su identidad marinera y portuaria.

«La morfología litoral está en permanente cambio por la erosión de las corrientes y las mareas, las tempestades, los vientos y los sedimentos que arrastran los ríos al mar; aunque, a decir verdad, desde el inicio de la Humanidad, la intervención del hombre en el medio ha sido determinante», reflexiona Jesús María Esteban, presidente de la Asociación Vasca de Mineralogía y Paleontología. Eso sí, establece un punto de inflexión en la Revolución Industrial. A partir de entonces los daños medioambientales adquieren un carácter global, mientras que antes llegaban a ser «drásticos, pero siempre a nivel local». Eso sí, suficientes para alterar la fisonomía de una zona, el ecosistema e incluso su organización socioeconómica.

En su opinión, en España el delta del Ebro representa un buen ejemplo. Ocupa 320 kilómetros cuadrados pero, «si nunca se hubiera intervenido en la zona, sería mucho más pequeño». Sin embargo, se talaron árboles a ambas orillas para crear zonas de pastos y labranza, «favoreciendo la erosión del suelo y que el cauce arrastrase muchos más sedimentos de lo que debería, creando así dunas y marismas cada vez más grandes en su desembocadura». Lo malo es que solo el 20% se conserva como espacio natural. Otro 75% se ha convertido en parcelas cultivables y el 5% restante está urbanizado.

Precisamente el progresivo «desecado» de estás áreas inundables es, a su juicio, el principal causante de que las franjas costeras hayan variado tanto. Porque en su mayor parte se hizo de forma interesada para ganar espacios al mar. Mucho de esto hubo en Valencia. Joan Olmos i Llorens, profesor de Urbanismo de su universidad politécnica, recuerda que los romanos fundaron esta ciudad «en una isla que había en medio de la desembocadura del río Turia». Entonces estaba rodeada de agua y a apenas tres kilómetros de la costa. Hoy el centro urbano es totalmente interior, completamente urbanizado con el cauce fluvial desecado y a cinco kilómetros del agua más cercana.

Esteban puntualiza que, en cualquier caso, ganar terreno al mar está en la propia naturaleza de las marismas y, en periodos prolongados, se bastan ellas solas para alterar el litoral. Así ocurrió en el Guadalquivir, donde hace 6.500 años «la línea de costa llegaba a Sevilla» y los barcos romanos atracaban en su puerto hasta que, en torno al siglo VI, se rellenaron sus zonas indundables. Incluso el geólogo pone otro ejemplo más extremo por la acumulación de sedimentos: «Cegaron el puerto de Éfeso abocando a la desaparición a esta ciudad del Asia Menor». Más actuales son los casos de estas cinco ciudades europeas, donde la alteración física de sus desembocaduras las obligó a reinventarse.

Aveiro (Portugal) Una barra de arena cegó la bahía y condenó su puerto

Es conocida como la 'Venecia portuguesa' por los canales repletos de góndolas que navegan por su centro urbano. Pero en sus orígenes Aveiro estaba volcada al mar, enclavada en una amplia bahía abierta por completo al Atlántico. Así lo reflejan cartografías del siglo X. Con el paso del tiempo, sin embargo, creció una barra de arena paralela al océano impulsada por «los sedimentos fluviales que empujaban las fuertes corrientes marinas». El proceso se prolongó durante siglos de forma natural aunque, según apunta Jesús María Esteban, también estuvo detrás la mano del hombre, «ya que gran parte de esos residuos llegaban desde la desembocadura del río Duero, que a su vez bajaba saturado con restos de la erosión generada por la deforestación que devastó el interior de España».

Así que la barra fue creciendo y un gran temporal aceleró el proceso en 1575, imposibilitando ya la salida de los barcos a mar abierto. Con el puerto clausurado por fuerza mayor, el floreciente comercio con las Américas se truncó y muchos habitantes acabaron emigrando ante la imposibilidad de ganarse la vida. En el siglo XIX se logró abrir un canal para garantizar la salida de nuevo al mar, pero el tráfico portuario no se recuperó. Conserva, eso sí, sus antiguos canales que llegan hasta el corazón de la ciudad y que se han convertido en un atractivo turístico de primer orden.

Evolución de la ría de Aveiro.

Roma (Italia) Las galeras entraban hasta el centro de la ciudad

La capital italiana se fundó sobre siete colinas, entre otras razones, «porque el río Tíber era muy caudaloso y en su desembocadura no permitía asentamientos humanos, que tuvieron que fundarse esencialmente en suelos elevados». Hoy, sin embargo, hay que destinar media hora larga en coche para superar los más de 32 kilómetros que separan el centro de su playa más próxima, la de Ostia. Sin embargo, Jesús María Esteban remarca que en la época de esplendor del Imperio Romano la ciudad tenía su propio puerto, «que era octogonal y al que llegaban las galeras, que se caracterizaban por tener quillas muy planas y no necesitar mucho calado».

No obstante, en el siglo II A. C. la creciente sedimentación hizo impracticable el cauce y hubo que construir nuevos puertos cada vez más abajo hasta llegar a la franja costera. Desde entonces, Roma ha crecido más de diez kilómetros en línea recta hacia el interior, ha salpicado de fábricas las antiguas marismas y tan sólo una pequeña parte de la desembocadura del Tíber se conserva como reserva natural. Ha dado definitivamente la espalda al mar.

Montpellier (Francia) Un pequeño puerto deportivo, legado de su antiguo poderío

Bajo el reinado de Luis IX (1226-1270), Montpellier vivía del comercio marítimo y la pesca a pesar de carecer de una salida directa al Mediterráneo. Supo exprimir el potencial navegable del río Lez y el humilde pueblo pesquero de Lattes, al sur de la ciudad, para convertirse en una potencia portuaria por donde, al menos hasta el fin del siglo XIV, entraban a Francia mercancías de todo el mundo. Hoy, de aquel poderío apenas queda Port Ariane, un coqueto embarcadero deportivo encajonado entre edificios. Gran parte de las marismas han sido colmatadas y ocupadas por urbanizaciones y campos de cultivo, mientras el río se canalizó a conveniencia y desciende constreñido entre diques y esclusas. Inaccesible a barcos de calado. Y, salvo para el ocio, la población vive hoy más que nunca de espaldas al mar, centrada en otros menesteres como mantener su identidad universitaria -70.000 estudiantes tiene en la actualidad-, la industria -con pujanza de la vinícola y alimentaria- o el turismo, atraído sobre todo por su rico patrimonio arquitectónico.

Las claves En Andalucía hace 6.500 años la línea de costa llegaba a Sevilla, hasta que, en el siglo VI, se rellenaron y secaron sus marismas

Punto de inflexión Antes de la Revolución Industrial los daños medioambientales eran locales. Desde entonces, los efectos son globales

Arlés (Francia) Su puerto fluvial estuvo activo hasta el siglo XIX

La recuperación del lecho del Ródano en 2011 de una barcaza de 31 metros de eslora construida en el siglo I refleja la importancia que en el Imperio Romano alcanzó Arlés como puerto comercial, a pesar de estar tierra adentro, a casi 40 kilómetros del Mediterráneo. La navegabilidad del río convirtió la ciudad en uno de los principales puertos fluviales de la época. Y mantuvo buena parte de su esplendor hasta el siglo IX, cuando entró en decadencia con las guerras sarracenas. Con todo, Arlés siguió siendo muchos años un gran puerto fluvial. La irrupción del ferrocarril en el XIX, sin embargo, acabó dando la puntilla a su comercio fluvial, causando el declive económico de la ciudad. En la actualidad Arlés es el centro de una región agrícola y conserva un gran atractivo turístico gracias a los numerosos vestigios de la etapa romana, -muchos declarados Patrimonio de la Humanidad-, y por haber sido residencia del pintor Vincent Van Gogh.

Ravena (Italia) Excavaron un canal navegable de 10 kilómetros

Hoy el puerto Ravena es una sucesión de fábricas y pabellones a ambos lados de un canal navegable con mucha historia a sus espaldas. Principalmente porque fue excavado en el siglo XVII aprovechando el viejo lecho de un río que tuvo que ser canalizado para acabar con las continuas inundaciones que soportaba la ciudad, a pesar de ubicarse a más de 10 kilómetros del mar. Lo curioso es que, ya desde la época de ocupación romana, sus habitantes vivían del comercio portuario gracias a otro cauce natural que conectaba con el litoral, pero que, sobre todo a partir del siglo XV, acabó siendo totalmente impracticable para la navegación debido al relleno del fondo arenoso del litoral.