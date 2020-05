¿Por qué unos hablan alto y otros bajo?

Dime a qué volumen hablas... y te diré cómo eres. Sobre todo, si el interlocutor es un especialista en el tema, aunque todo el mundo –hasta el más profano en la materia– se forja una imagen de la persona con la que charla, consciente o inconscientemente, según la intensidad de su voz. Sin querer, contamos mucho más de lo que decimos según si hablamos alto o bajo. Damos información sobre nuestra procedencia geográfica –sí, el mito de que en los países mediterráneos voceamos más es cierto–, sobre nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo en ese momento... y hasta puede delatar, con bastante acierto, si pertenecemos a una familia numerosa o no. ¿Parece exagerada la cantidad de ‘secretos’ que contiene la fuerza con que proyectamos nuestras palabras?

Para nada. Y eso lo saben muy bien los profesionales que trabajan con la voz humana, que saben desentrañar por qué unas personas hablan a voces y otras viven entre susurros.

Según explica Susana Ruiz, foniatra y otorrinolaringóloga, lo primero que debemos tener en cuenta es el factor cultural. «En España somos gritones, igual que en Italia o Grecia. Vivimos en una cultura ‘del exterior’; nos gusta salir, reunirnos con amigos en la calle, en los bares... y opinar de cualquier cosa sin importarnos que nos oigan los de alrededor», afirma. Vamos, que es una mezcla de sociabilidad y falta de pudor.Pero no sólo eso. Además, tal y como apunta, en nuestro entorno «gritar al hablar no está tan mal considerado como en otros lugares». Por eso, cuando viajamos a Escandinavia, por ejemplo, sabemos reconocer a los compatriotas –o a ciudadanos de países mediterráneos– por el revuelo que arman en museos o restaurantes, en contraste con el tono comedido y los largos silencios de los autóctonos, que casi nos hacen pensar ‘¿estarán enfadados o aburridos?’ ¡Caramba, si hasta reprenden a los niños en un tono casi inaudible!

Está claro que en los países anglosajones y del norte la gente habla más bajo. Y esto, en las citas internacionales de mandatarios, da pie a algunos choques. En 2009, tras una cumbre del G-20, los líderes mundiales procedieron a sacarse la tradicional foto de familia.En medio del ruidito de los ‘flashes’, se oía una voz atronadora: «Mister Obaaaamaaaa!! Mister Obama!!!!». Era Silvio Berlusconi, con su torrente de gestos y su chorro de voz, que intentaba acaparar la atención del entonces presidente de Estados Unidos a golpe de decibelios. Ante esta escena, el resto de autoridades hicieron como que no les estallaban los oídos. Todos, menos la reina de Inglaterra, que consideró reprobable y hasta ofensivo el volumen y las maneras del italiano y, entre la incredulidad y el hartazgo, exclamó: «¿Pero por qué tiene que gritar?».

«En culturas en las que las personas no se comunican en ambientes ruidosos como bares o la calle, en las que hace mas frío y las reuniones de amigos o familia se hacen en las casas, no se necesita aumentar la intensidad de la voz para hacerse oír. Y, una vez que la voz se acostumbra a una intensidad moderada, es mas fácil trasladarla a otros entornos», argumenta Ruiz.Vamos, que el ‘English way of life’ es poco compatible con sujetos como Berlusconi. Pero sería injusto atribuir a todos los italianos estas características, claro está. Es una tendencia, pero no insoslayable: «Algunas personas con el mismo bagaje cultural han decidido tener un control sobre su voz y hablan con una intensidad moderada». Vamos, que se puede ‘arreglar’, aunque algunos profesionales dicen que es más fácil aprender a hablar alto que a hacerlo bajo. Muchas veces, porque quien habla a volumen elevado ni siquiera es consciente (a no ser que tenga al lado a una reina de Inglaterra que esté de vuelta de todo y a la que no le importe herir susceptibilidades).