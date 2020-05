¿Por qué sigue habiendo gente que escupe por la calle?

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, escupir era un acto cotidiano que no se contemplaba con malos ojos. En el medievo, una de las escasas normas de urbanidad acerca de este tema era la de no escupir encima de la mesa donde se estaba comiendo, sino debajo, entre los pies de los comensales. El gran cambio se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX y tuvo que ver, precisamente, con la lucha contra la enfermedad: el descubrimiento de los mecanismos de contagio de la tuberculosis desencadenó una campaña internacional que llenó el mundo de escupideras. En 1901, por ejemplo, España prohibió a los soldados escupir en los cuarteles. « La guerra al esputo debe comenzar desde la misma escuela de instrucción primaria, en la que se afeará ante los niños la costumbre de escupir en el suelo como una práctica grosera y perjudicial», planteaba la ‘Revista de Sanidad Militar’. Un año más tarde, ‘El Progreso Industrial y Mercantil’ elogiaba a una panificadora cántabra como «industria modelo» por su espléndida dotación de escupideras. El ‘alfabeto antituberculoso’ con el que formaba a los críos consagraba a esta cuestión la letra e: «Escupir en el suelo es sucio, peligroso y propio de ineducados», decía aquella entrada (la zeta, por cierto, amenazaba con que «zote serás y tu castigo sufrirás si no observas estas máximas»).

Demostrar su presencia

Los estudios sobre el escupitajo callejero no abundan. Uno de los contados académicos que se han interesado por este debate es Ross Coomber, del departamento de Sociología de la Universidad de Liverpool. «En Occidente, la mayor parte de la gente no escupe –explica a este periódico el profesor Coomber–. Podríamos decir que las campañas contra los esputos han tenido un éxito notable, pero evitar que escupa todo el mundo es muy difícil, porque los distintos grupos lo hacen por motivos variados. Está claro que la costumbre de escupir ha crecido enormemente en el contexto deportivo y, de hecho, ahora es prevalente en deportes donde antes no se daba, como el críquet. Las mujeres futbolistas también escupen. Esto son atribuciones culturales. Escupir adopta múltiples significados y no se reduce a limpiar las vías respiratorias: en el tenis, pese a la extrema actividad física, no se permite escupir y no se hace, y esto es igualmente válido para otros deportes. Algunos jóvenes escupen para demostrar su ‘presencia’, para decir que están ahí, y en otros casos es simplemente cuestión de hábito: las generaciones de más edad, especialmente en algunas áreas rurales o mineras, escupen porque siempre lo han hecho».

Incluso se pueden distinguir estilos de escupir. El escritor riojano Fernando Sáez Aldana hablaba hace años de dos escuelas técnicas a la hora de lanzar el «viscoso proyectil», a las que él bautizó como ‘mediolao’ y ‘palante’. La primera, «propia de jubilados o gente muy mayor», expele la saliva de manera oblicua, «no se sabe si para obtener un impacto lateral sobre la acera, más discreto, o para tratar de disimular con el gesto un acto que en el fondo reprueba pero no puede evitar», mientras que el esputo ‘palante’ es el resultado de un hábil juego de lengua y vías respiratorias que puede obtener llamativas «marcas de longitud». A este esbozo podríamos añadir la singular figura del escupidor de ventana o balcón, amante de comprobar el efecto de la gravedad sobre sus secreciones.

Tal vez esta pandemia sea el momento indicado para acabar de una vez por todas con un hábito que a la mayoría nos parece de otra era. En el fútbol, tan importante a la hora de crear modelos sociales, ya se han registrado algunos movimientos en favor de la prohibición y consiguiente sanción de los esputos. «Las circunstancias pueden favorecer el cese de esta costumbre –asiente nuestro otorrinolaringólogo, el doctor Fresnillo–. Por un lado, existe la posibilidad de contaminar el ambiente. Por otro, está el confinamiento: supongo que ha hecho que la gente no escupa en el suelo de su casa».