El Congreso se compromete a desatascar la Ley de Mecenazgo

Voluntarios de Cruz Roja, organización del sector no lucrativo, preparan paquetes de alimentos para repartir a personas necesitadas. / R. C.

La reforma de la Ley de Mecenazgo se va a desastascar en breve. Tras casi ocho meses sin moverse, el presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, el popular Eloy Suárez, anunció este lunes que convocará la próxima semana la ponencia, es decir el paso previo a que la norma pueda iniciar su tramitación en su correspondiente comisión. Suárez dio esta primicia en la clausura de la jornada sobre la Ley de Mecenazgo desarollada en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja y en la que participaron representantes de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que agrupa a más de 850 fundaciones españolas, y la Plataforma del Tercer Sector, que aglutina a 28.000 organizaciones que defienden a personas en riesgo de exclusión. Pocos minutos antes, los presidentes de estas dos entidades habían apremiado al Gobierno a sumarse a la reforma de la Ley de Mecenazgo, cuyo trámite parlamentario ha estado paralizado desde que se cerró el plazo de enmiendas el pasado marzo, pese a contar con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos.

Javier Nadal, presidente de la AEF, y Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, coincidieron en reivindicar la actualización de la ley, que data de 2002, y que debe proporcionar un marco de financiación estable al sector de las Entidades no Lucrativas (ENL). «La reforma ya no puede esperar más», subrayaron ambos en una jornada sobre el mecenazgo celebrada en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, con asistencia de diputados y representantes de fundaciones y de la sociedad civil. Todos los participantes quisieron dejar claro que «a más filantropía, más sociedad civil y más Estado del bienestar».

Nadal recordó que hay un proyecto de reforma de la ley admitido a trámite en el Parlamento, pero que no acaba de iniciar su tramitación, por lo que rogó a los grupos políticos «que no lo demoren más» porque, como recordó, el contexto económico que se avecina va a ser malo para el sector no lucrativo y las reservas «están llegando al final». «Necesitamos esa ley que regula la financiación de las entidades no lucrativas. No podemos esperar más», insistió el presidente de la AEF.

El guante fue recogido por los diputados. Todos los políticos que intervinieron (de PSOE, PP, Ciudadanos y PdeCat) estuvieron de acuerdo en llegar a un consenso «para desatascar la ley» de modo que pueda entrar en vigor en 2023. Incluso el presidente de la Comisión de Hacienda, Eloy Suárez, del Partido Popular, que cerró la jornada, anunció que la próxima semana convocará la ponencia que dará el pistoletazo de salida para iniciar la tramitación de la reforma. «Si hay voluntad, se puede llegar a un acuerdo. Lo intentaremos porque es una buena iniciativa», dijo Suárez. Su «primicia» fue recibida con los aplausos de los asistentes, la mayoría representantes de las plataformas de mecenazgo y del Tercer Sector.

El Congreso acogió la jornada 'La reforma de la Ley de Mecenazgo, a debate', en la que intervinieron organizaciones no lucrativas, ciudadanos y representantes de los grupos parlamentarios. / R. C.

Para dar a conocer las distintas formas en que se ejerce la filantropía en España y para visibilizar la aportación de los donantes y las organizaciones no lucrativas, el Congreso acogió la jornada 'La reforma de la Ley de Mecenazgo, a debate', en la que intervinieron organizaciones no lucrativas, ciudadanos y representantes de los grupos parlamentarios.

Sanidad, educación, cultura...

«Cuando hablamos de filantropía y mecenazgo hablamos de investigación de enfermedades, de inversión en educación y en cultura, de proyectos medioambientales, de inclusión de personas con discapacidad, de ayuda a mayores, y de otras muchas actividades de interés general que mejoran la vida de los ciudadanos», recordaron desde la AEF, que elevaron el gasto de las Entidades no Lucrativas en 15.000 millones de euros, con sus repercusiones en la sociedad. «Estas entidades contribuyen a cubrir necesidades esenciales no atendidas ni por el sector privado ni por el sector público», apuntó Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.

Por ejemplo, las ENL han cuidado de las personas más vulnerables durante la pandemia, suministrando material sanitario o alimentos, están prestando atención a los refugiados de la guerra de Ucrania, y ya se están preparando para lidiar con la adversa situación económica que se avecina este invierno, «pero necesitamos más donantes y más donativos, y eso puede llegar con medidas fiscales que lo incentiven», dijo Gloria Oliver, presidenta de la Asociación Española de Fundraisng, que moderó una de las mesas. Oliver apuntó que el perfil del donante en España es de una mujer de 58 años que aporta unos 150 euros al año. «Tenemos que atraer más a los jóvenes», indicó Oliver.

Ley obsoleta

La actual Ley del Mecenazgo, de 2002, es una ley «obsoleta», opinan los mecenas, que consideran que debe adaptarse al entorno social y económico actual. «La Ley de Mecenazgo es la forma de canalizar ese compromiso y el reconocimiento institucional del valor de esas acciones».

La última reforma fiscal del mecenazgo tuvo lugar en 2014 para fomentar el micromecenazgo e incluyó un sustancial incremento de la deducción de los primeros 150 euros donados a las causas benéficas. Esa reforma fiscal supuso un incremento del 37,5% en donaciones y aportaciones de personas físicas a las causas de interés general de las entidades sin ánimo de lucro. Por eso, los filántropos creen que si aumentan las desgravaciones habrá más donaciones. En este sentido, exigen al Gobierno «tener un marco jurídico favorable y estable en materia de incentivos fiscales que ayude a aumentar la filantropía en nuestro país y ponerla en el nivel medio europeo», donde España ocupa el séptimo puesto de la UE en volumen de donaciones. «Ahora las desgravaciones están topadas y eso desincentiva; habría que permitir unos límites más altos para que un mayor importe de lo donado sea deducible», señalaron, y reiteraron que, al margen de las deducciones, «donar sale a cuenta, pero la sostenibilidad del sector es fundamental para seguir creciendo como sociedad civil».

El presidente Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de julio en el debate sobre el estado de la Nación, la modificación de la Ley de Mecenazgo, «pero los plazos se alargan», detallan los filántropos, que también piden promover políticas de reconocimiento y puesta en valor de los mecenas. A su juicio, la situación es urgente porque la crisis económica también va a impactar en los donantes con riesgo de pérdida de recursos al sector no lucrativo. «El contexto económico es malo para el sector no lucrativo... estamos en un punto límite. El 40% de nuestros recursos son donaciones de personas o empresas, que viven situaciones complicadas», indicó el presidente de la AEF.

Entre sus demandas, el sector reclama también que se actualicen los fines de interés general, lo que no se ha hecho desde 2002, y que la ley contemple la regulación de las donaciones en especie, por ejemplo los servicios gratuitos que un arquitecto o un transportista pueda prestar en favor de una entidad no lucrativa. Además quieren que se dé más visibilidad al nombre o la imagen del donante, sea particular o empresa. «En el fondo llevamos tanto tiempo hablando de este tema que parece que lo que pedimos es poco ambicioso», reflexionó Peñalosa.

A la jornada del Congreso asistieron, entre otros, el director general de Unicef España, José María Vera; la secretaria general de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior, Eva Ortega, o Lola Fernández Ochoa, hermana de la fallecida Blanca Fernández Ochoa, donante e impulsora de la Fundación Blanca en apoyo de los deportistas de élite, que recordó los problemas que encaran los deportistas cuando finalizan sus carreras deportivas, como le sucedió a su hermana, por lo que puso en marcha la fundación.