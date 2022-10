300 plazas más en el «limbo burocrático» de la OPE extraordinaria de Sanidad

Asamblea7islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud (SCS) y que agrupa a 11.000 trabajadores de personal sanitario y no sanitario pertenecientes a más de 27 categorías, ha remitido a la Consejería de Sanidad una relación de 300 plazas que no estaban identificadas en el último cuadrante presentado por la citada administración.

«Hemos recibido denuncias de trabajadores eventuales interinos de estos grupos apuntando que faltaban muchas plazas por incluir, sobre todo, en la convocatoria por méritos», señala la organización. Tras depurar la información administrativa a este respecto, Asamblea 7Islas identificó que «estas 300 plazas estaban repartidas mayoritariamente en las categorías de auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos y celadores«, que cumplen con los requisitos del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los servicios públicos y las plazas que lleven al menos 5 años ocupadas, con carácter de manera ininterrumpida desde antes del 1 de Enero del 2016, se convocarán por concurso de méritos, añade.

La Consejería de Sanidad, por su parte, les informó además que el incremento es de 500 plazas en todas las categorías para el concurso de méritos quedando esta convocatoria, de 6.803 en 7.303 y en su totalidad de 12.146 en 12.646, la mayor oferta pública de empleo que se ha hecho en Canarias.