Platero, Pollo de La Barranquera y Boro: la sabiduría de los octogenarios

Carlos Platero, eminente escritor e investigador, aguarda con ansias la publicación de su libro El deportado y no hay día en el que deje de leer y ampliar su cosecha literaria, incalculable legado entre artículos, ensayos y obras históricas y de ficción. No está mal el afán de este gallego de cuna (La Coruña, 1932) y canario de adopción («llevo aquí desde 1949», recalca con precisión) para cargar ya con 86 años. Manuel Trujillo, figura célebre en los terreros en sus tiempos como Pollo de La Barranquera, no perdona sus tres raciones de gofio diarias, se permite también «algún que otro cigarrito» y, salvando dolores articulares esporádicos, está hecho un chaval como el que vino al mundo en El Pajar de Arguineguín allá por 1936. En noviembre soplará 82 velas. Qué decir de Boro Domínguez, todo un campeón de España de boxeo y que tuvo amplia fama como El caballero del ring por su deportividad impecable. Mantiene el vicio de los puros, se da sus buenos paseos por Escaleritas, presume de vigorosidad y su repertorio de chistes es interminable. «Para eso tengo un montón de amigos», matiza con el orgullo que le da una vida que arrancó en 1934 en la calle Gordillo de La Isleta y que hoy camina firme con 84 años llevados con singular arte.

Longevidad, ilusiones por cumplir y ganas de seguir exprimiendo cada día marcan la rutina de los tres, ayer reunidos para compartir un café y repasar viejos tiempos. «La vida es más sencilla de lo que parece. Tener buen humor, ser buena persona y cuidar la salud es la mayor de las felicidades», sostiene Boro. El Pollo de La Barranquera incide en la importancia «de cuidar las amistades y hacer feliz a los demás». Y Platero receta «curiosidad por todo». Suman más de doscientos años. Algo sabrán...